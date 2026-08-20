Cụm thi đua số 1 BĐBP: Kiểm tra chéo giữa BĐBP Quảng Ninh và BĐBP Ninh Bình

Ngày 20/8, tại Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cụm thi đua số 1 tổ chức hội nghị kiểm tra chéo hoạt động thi đua quyết thắng năm 2026 giữa BĐBP Quảng Ninh và BĐBP Ninh Bình.

Đoàn công tác BĐBP tỉnh Ninh Bình tặng quà Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh.

Cụm thi đua số 1 gồm BĐBP các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình; BĐBP tỉnh Cao Bằng làm Cụm trưởng năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo, bổ sung quy chế hoạt động, kế hoạch công tác; trao đổi kết quả triển khai phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm gắn với những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, BĐBP.

Đoàn công tác cũng tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong triển khai công tác thi đua, phân tích tiêu chí chấm điểm.

Trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XVI; bảo đảm thi đua, khen thưởng dân chủ, công khai, đúng quy định.

Từ đầu năm 2026, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, chủ động tham mưu, xử lý linh hoạt các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra chéo, các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; thực hiện tốt công tác khen thưởng đột xuất, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đoàn công tác BĐBP Ninh Bình tặng quà Đồn Biên phòng Pò Hèn, Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh.

Nguyễn Chiến