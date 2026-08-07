Hội thao võ thuật BĐBP Quảng Ninh năm 2026

Trong hai ngày 5 và 6/8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội thao Võ thuật BĐBP năm 2026.

Các vận động viên thực hành huấn luyện võ thuật.

Hội thao quy tụ 96 vận động viên (VĐV) đến từ 16 đơn vị cơ sở. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung theo Điều lệ Hội thao Võ thuật BĐBP.

Qua các màn tranh tài cho thấy các đơn vị đã chủ động nghiên cứu tài liệu, động tác, kỹ thuật, chiến thuật võ thuật BĐBP; tổ chức luyện tập nghiêm túc. Chất lượng huấn luyện võ thuật BĐBP được nâng lên rõ rệt, nhiều đơn vị có sự chuẩn bị bài bản và đạt kết quả cao. Thông qua hội thao đã phản ánh đúng chất lượng huấn luyện, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Kết quả: Đồn BPCK Hoành Mô giành giải Nhất toàn đoàn; Đồn BPCK cảng Vạn Gia giành giải Nhì; Đồn BP Trà Cổ và Đồn BPCK quốc tế Móng Cái đồng giải Ba.

Về giải cá nhân: Giải Nhất nội dung “Kỹ thuật, Chiến thuật đánh võ” thuộc về đồng chí Trần Tiến Dương (Đồn BPCK Hoành Mô); ở nội dung “Thực hành huấn luyện võ thuật” thuộc về Thiếu tá Trần Xuân Khang (Đồn BP Trà Cổ) đã xuất sắc giành vị trí cao nhất.

Đại tá Trần Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại hội thao.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Trần Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, đánh giá hội thao đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là cơ sở để Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá sát thực trạng công tác huấn luyện tại từng đơn vị, từ đó định hình phương hướng cho những năm tiếp theo.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Tư lệnh BĐBP về nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong đó, duy trì nghiêm việc huấn luyện võ thuật định kỳ, lấy thực hành làm chính, gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, cửa khẩu và xử lý tình huống trên thực địa; góp phần xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” vào năm 2027.