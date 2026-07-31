BĐBP tỉnh: Bế giảng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

Ngày 31/7, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh tổ chức bế giảng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Đại tá Phạm Thanh Huân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ mới.

Trải qua 4,5 tháng huấn luyện, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới (theo chương trình 3 tháng của Bộ Quốc phòng và 1,5 tháng huấn luyện chuyên ngành Biên phòng), đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; nắm chắc, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị. Các chiến sĩ cơ bản nắm vững nghiệp vụ biên phòng, kiến thức về lãnh thổ quốc gia, chiến thuật biên phòng; thực hành thuần thục chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội trong chiến đấu, điều lệnh đội ngũ và các nội dung rèn luyện thể lực, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đại tá Phạm Thanh Huân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, tặng Giấy khen cho các chiến sĩ mới.

Phát biểu tại buổi bế giảng, Đại tá Phạm Thanh Huân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí yêu cầu các chiến sĩ mới sau khi được biên chế về cơ quan, đơn vị và các đồn biên phòng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật; vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.



Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.