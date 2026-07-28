Phúc tra trang bị kỹ thuật cấp 5 tại BĐBP Quảng Ninh

Ngày 28/7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Đại tá Vũ Khương, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần - Kỹ thuật BĐBP làm trưởng đoàn tiến hành phúc tra vũ khí trang bị kỹ thuật, doanh trại, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật cấp 5 được đề nghị loại khỏi biên chế và xử lý năm 2025 tại BĐBP Quảng Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra số trang bị kỹ thuật cấp 5 được đề nghị loại khỏi biên chế năm 2025.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về quản lý, sử dụng tài sản; duy trì kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật và chăm sóc, sử dụng động vật nghiệp vụ tại các đơn vị cơ sở. Công tác tổng kiểm kê được thực hiện hằng năm, làm căn cứ đánh giá số lượng, chất lượng, tính đồng bộ của tài sản và lập hồ sơ đề nghị loại khỏi biên chế, xử lý theo quy định.

Đại tá Vũ Khương, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật BĐBP kết luận buổi phúc tra.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn phúc tra đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế số trang bị kỹ thuật cấp 5 được đề nghị loại khỏi biên chế, xử lý; đồng thời kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý, thanh lý và tiêu hủy trang bị kỹ thuật hàng năm của BĐBP Quảng Ninh.

Kết luận buổi phúc tra, Đại tá Vũ Khương cùng đoàn công tác cơ bản thống nhất với báo cáo đề nghị loại khỏi biên chế và xử lý trang bị kỹ thuật cấp 5 năm 2025 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Đoàn công tác đề nghị đơn vị thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng hiệu quả trang bị kỹ thuật; thực hiện phân cấp từng loại, bảo đảm đúng trình tự và quy định của cấp trên.