Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành công của Kỳ họp minh chứng cho sự đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.

Chiều 24/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với đó, Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ, liên tục cả các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ; đề xuất nhiều vấn đề, được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ. Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

"Đây chính là sự "Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành" của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tạo lập hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp này, một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: chỉ thông qua công việc thực tế mới đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm; công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề nhiều công việc.

Thành công của Kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, sự đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.

Các đại biểu dự phiên bế mạc chiều 24/8. (Ảnh: DUY LINH)

Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vừa được Quốc hội thông qua; ứng dụng khoa học, công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất.

Đối với 2 địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi Nghị quyết thành lập 2 thành phố có hiệu lực. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân; bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, còn chưa đầy 2 tháng nữa Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét, thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học; phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua; chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, đúng tiến độ.