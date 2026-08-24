Thông cáo báo chí số 17, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ hai, ngày 24/8/2026, ngày làm việc thứ 17, cũng là ngày làm việc cuối cùng Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 06 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với nhiều nội dung của chính sách mới được thiết kế trong dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện mô hình tổ chức Cơ quan điều tra; thành lập Cơ quan điều tra khu vực; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Quân đội nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng hoặc Phó trưởng Công an cấp xã; trách nhiệm của Công an cấp xã, Đồn Công an;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 3: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Quốc hội nghe Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 5: Quốc hội nghe Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 2 di tích lịch sử-văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 453 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 427 đại biểu tán thành (bằng 85,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 9 đại biểu không tán thành (bằng 1,80% tổng số đại biểu Quốc hội), 17 đại biểu không biểu quyết (bằng 3,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 6: Quốc hội nghe Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 7: Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 477 đại biểu tán thành (bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

Nội dung 8: Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 467 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 93,00 % tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 9: Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 467 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 93,00% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 10: Quốc hội nghe Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 92,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 7 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 11: Quốc hội nghe Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 473 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 460 đại biểu tán thành (bằng 92,00 % tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 11 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 12: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 464 đại biểu tán thành (bằng 92,80% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 10 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,00% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 13: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 14: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 15: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn hiệp định liên quan Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 96,00% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 476 đại biểu tán thành (bằng 95,20 % tổng số đại biểu Quốc hội), 01 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp riêng, nghe Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 477 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 467 đại biểu tán thành (bằng 93,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 8 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 5: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 477 đại biểu tán thành (bằng 95,40 % tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 6: Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

1. Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 476 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 474 đại biểu tán thành (bằng 94,80% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Quốc hội nghe Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh; thành lập thành phố Bắc Ninh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết này bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

- Đối với Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh: có: 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 478 đại biểu tán thành (bằng 95,60 % tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

- Đối với Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 96,00 % tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt).

4. Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp. Sau đó, Quốc hội làm Lễ chào cờ.

Trong buổi chiều cùng ngày, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì phối hợp Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức Họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.