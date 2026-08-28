Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực vận hành

Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang quản lý và vận hành khai thác phát điện 2 tổ máy S7 (300MW) và S8 (330MW), tổng công suất 630MW. Nhiều năm qua, 2 tổ máy đã vận hành ổn định và tham gia thị trường phát điện cạnh tranh theo yêu cầu của Hệ thống điện Quốc gia.

Thời điểm này, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang vào đợt cao điểm thực hiện tiểu tu tổ máy S7, diễn ra từ ngày 29/8-17/9 và chuẩn bị tiểu tu tổ máy S8, dự kiến ngày 27/9-16/10. Ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí cho biết: Theo tính toán, với 2 đợt tiểu tu này, tính ổn định và hiệu quả vận hành hệ thống sẽ tiếp tục được nâng lên, đảm bảo cao nhất yêu cầu phát điện.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí phối hợp kiểm tra công tác vận hành tại trung tâm điều khiển tổ máy 300MW.

Trước đó, năm 2025, Công ty đã hoàn thiện việc thay thế hệ thống điều khiển của 2 tổ máy với giá trị đầu tư gần 250 tỷ đồng. Sau thay thế, thiết bị vận hành ổn định, hiệu quả kinh tế cao. Phân tích của công ty cho thấy, chỉ tính về sự cố, nếu trước thay thế, đơn vị thường xuyên phải xử lý 15-17 sự cố/năm, thì năm 2025 chỉ xảy ra 5 sự cố, từ đầu năm đến nay xảy ra 2 sự cố. Giám đốc Công ty chia sẻ: Công ty đang cố gắng giữ thành quả này, bởi chi phí xử lý sự cố lớn, chỉ tính việc khởi động lại đã tiêu tốn đến 4 tỷ đồng tiền dầu/lần, cộng thêm đó là thiệt hại về tiền bán điện và những chi phí phát sinh khác.

Cũng trong năm 2025, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã mạnh dạn sử dụng loại than cám 5b.10 để thay thế loại than antraxit khu vực mỏ Vàng Danh (cám 5a.3 VD) như theo thiết kế ban đầu. Việc thay đổi loại nhiên liệu này đã giúp công ty giảm đóng xỉ trên thiết bị, giảm diện tích, chi phí xây dựng và vận hành các bãi chứa tro xỉ, giảm tiền nhân công, thiết bị vận chuyển hoặc phí dịch vụ xử lý, trong khi nâng cao hiệu suất lò hơi và đáp ứng thông số môi trường, mang lại các lợi ích thiết thực cho vận hành.

Cùng với đó, Công ty Nhiệt điện Uông Bí tích cực thực hiện chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát huy công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng từ trên xuống dưới, ở mọi lĩnh vực từ hành chính quản lý, sản xuất vật tư, kỹ thuật… Các ca vận hành, phân xưởng vận hành tuân thủ chặt chẽ theo các quy trình, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị, phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời; cập nhật thường xuyên các danh mục khiếm khuyết các tổ máy và chuẩn bị vật tư thay thế kèm theo.

Trong bối cảnh mới, Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực và sắp xếp bố trí công việc phù hợp để xây dựng hệ thống ca vận hành đồng đều số lượng và chất lượng; nghiêm túc chấp hành nội quy, kỷ cương, kỷ luật lao động, các quy trình và quy định an toàn trong sản xuất, phấn đấu không để xảy ra sự cố an toàn lao động/cháy nổ/môi trường.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tháng 5/2026.

Hiện sản lượng điện trung bình/năm của Công ty Nhiệt điện Uông Bí theo thống kê các năm gần đây khoảng 3,6-3,9 tỷ KWh, góp phần đáp ứng tình hình cung cấp điện ổn định cho đời sống sinh hoạt người dân, các cụm công nghiệp khu vực tỉnh Quảng Ninh và miền Bắc. Đáng mừng hơn môi trường làm việc, thu nhập và đời sống người lao động của Công ty được cải thiện hơn, năm 2025 vừa qua thu nhập trung bình của người lao động đạt 28 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, Nhiệt điện Uông Bí đang bắt tay chuẩn bị cho dự án rất lớn, đó là dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải của Tổ máy S7 300MW và S8 330MW. Đây là dự án được Công ty Nhiệt điện Uông Bí, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 1, đã chuẩn bị trong thời gian dài, với tổng giá trị đầu tư đến 2.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào cải tiến hệ thống lọc bụi và khử khí độc hại. Hiện các bộ phận liên quan của dự án đang lựa chọn nhà thầu và mua sắm vật tư, đảm bảo lộ trình tháng 7/2027 hoàn thiện lắp đặt và đến hết năm 2027 hoàn thiện dự án, đưa vào vận hành ổn định. Với dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải 2 tổ máy, Nhiệt điện Uông Bí tiến tới đáp ứng quy chuẩn mới nhất về môi trường dành cho một đơn vị sản xuất nhiệt điện.