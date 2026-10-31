Bị bắn tốc độ, nữ tài xế 'ngồi lì' trên xe cản trở CSGT xử lý

Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp làm rõ hành vi người phụ nữ "ngồi lì" trên xe máy, cản trở lực lượng cảnh sát giao thông làm việc.

Ngày 31/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Hàm Thuận đang phối hợp làm rõ hành vi người phụ nữ “ngồi lì” trên xe máy, cản trở lực lượng cảnh sát giao thông làm việc vào tối 30/10.

Người phụ nữ “ngồi lì” trên xe máy vi phạm, không cho Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Ảnh: Cắt từ video

Thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại Km13+800 Quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Thuận. Cụ thể, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 03 tiến hành kiểm soát tại đoạn đường này từ 14h50’ đến 16h00’ để tập trung xử lý tốc độ và các hành vi khác là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Đến 15h55’, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe máy biển số 86AA-12091 do ông Bùi Thanh Điền (sinh năm 1985, trú tại phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng) vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Sau khi kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Điền về lỗi vi phạm: “Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (61/50 km/h); không có giấy phép lái xe, lực lượng chức năng đồng thời lập biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu ông Bùi Thanh Điền ký biên bản vi phạm nhưng ông Điền không ký và bỏ đi ra ngoài.

Lúc này có một người phụ nữ đi cùng với ông Điền vào chửi bới, la lối, quay phim tổ tuần tra và không cho tổ tuần tra kiểm soát niêm phong phương tiện để đưa về trụ sở đơn vị và có hành động ngồi lên xe máy. Sau khi vận động giải thích nhiều lần nhưng người phụ nữ vẫn cản trở, chống đối, không cho tổ tuần tra thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình hình trên tổ tuần tra đã báo Công an xã Hàm Thuận và Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 03 điều thêm lực lượng để phối hợp xử lý. Trong quá trình làm việc, tổ công tác đã nhiều lần yêu cầu người phụ nữ rời khỏi xe nhưng người phụ nữ vẫn không chấp hành.

Vì vậy, tổ công tác buộc phải cưỡng chế để đưa người và phương tiện về trụ sở Công an xã Hàm Thuận để xử lý.