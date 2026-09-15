Tập trung cao độ hoàn thành mục tiêu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Chiều 15/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành uỷ. Cùng dự có các đồng chí: Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; Nguyễn Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã rà soát, xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào hạ tầng số, thiết bị đầu cuối, số hóa hồ sơ, dữ liệu, sử dụng các hệ thống thông tin, an toàn thông tin, kinh tế số, nguồn nhân lực chuyển đổi số và công tác tuyên truyền… Qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban.

Tuy nhiên, khối lượng công việc cần hoàn thành trong thời gian còn lại vẫn lớn. Trong đó, tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên và cập nhật dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 cần tiếp tục được đẩy nhanh. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử giữa các đơn vị chưa đồng đều; một số nơi còn khó khăn về thiết bị, hạ tầng, phần mềm và xử lý hồ sơ lịch sử. Đối với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, một số nhiệm vụ, nhất là các nhóm nhiệm vụ tuyên truyền, vẫn đang được triển khai, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ Chiến dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận tinh thần quyết tâm, quyết liệt và những nỗ lực của cán bộ Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thành ủy trong triển khai Kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đề nghị: Các Ban rà soát toàn bộ nhiệm vụ Chiến dịch 100 ngày, tập trung cao độ cho những phần việc chưa hoàn thành; xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm; cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả trên hệ thống theo dõi, không để dồn việc vào cuối kỳ; phấn đấu hoàn thành thực chất các mục tiêu trong 70 ngày, trước ngày 30/11/2026.

Việc đánh giá phải thực chất, không lấy số lượng văn bản, hội nghị, tài khoản, lượt tham gia làm kết quả cuối cùng; dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ; chủ động xử lý ngay khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng chí cũng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo mật và an ninh dữ liệu trong toàn bộ quá trình triển khai; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ bí mật nhà nước, xác định cấp độ an toàn thông tin, không để phát sinh lỗ hổng an ninh.

Đồng chí đề nghị: Đối với Ban Tổ chức Thành ủy, tập trung đẩy nhanh chỉnh lý, số hóa, cập nhật hồ sơ đảng viên lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao hiệu quả sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và chuẩn bị dữ liệu, nhân lực, hạ tầng để triển khai 6 nhiệm vụ theo lộ trình của Trung ương.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung hoàn thành các nhiệm vụ xử lý điểm nghẽn, nhất là nhiệm vụ tuyên truyền còn lại; đẩy mạnh định hướng, phát huy vai trò báo chí trong tuyên truyền kết quả thành phố trên các lĩnh vực, xây dựng thành phố Quảng Ninh...

Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt khó, tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành Chiến dịch theo đúng mục tiêu đề ra.