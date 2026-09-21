Tiện ích số trong dịch vụ công

Lấy số thứ tự trước khi đến làm thủ tục, tra cứu kết quả qua điện thoại, sử dụng VNeID thay cho nhiều giấy tờ, ký số, thanh toán trực tuyến... Những tiện ích số đang thay đổi cách người dân thực hiện thủ tục hành chính. Khi từng thao tác trở nên đơn giản hơn, giá trị của chuyển đổi số được thể hiện bằng thời gian, công sức mà người dân tiết kiệm trong mỗi lần giao dịch với cơ quan hành chính.

Cán bộ Trung tâm hành chính công phường Mạo Khê hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích công trên điện thoại.

Trước khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê làm thủ tục đất đai, ông Hoàng Liên Sơn, phường Mạo Khê đã lấy số thứ tự qua Zalo Mini App “Mạo Khê Smart”. Nhờ đó, ông chủ động thời gian đến Trung tâm, không phải đến sớm chờ đợi như trước kia.

Ông Sơn cho biết: "Việc lấy số trước trên điện thoại và được làm thủ tục tại nơi thuận tiện giúp ông giảm thời gian chờ, đi lại và chủ động hơn trong công việc".

“Mạo Khê Smart” được phường đưa vào hoạt động từ ngày 16/5/2026. Sau 4 tháng, đã có 8.185 người quan tâm, đăng ký theo dõi và 17.508 lượt người lấy số thứ tự trực tuyến. Ứng dụng hỗ trợ người dân đăng ký số thứ tự, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các thông tin cần thiết trước khi đến Trung tâm.

Theo bà Lưu Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê, Trung tâm xác định việc đưa tiện ích số vào giải quyết thủ tục phải gắn với khả năng sử dụng của người dân. Cán bộ tại Trung tâm hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khai thác Mạo Khê Smart, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử và chữ ký số cá nhân.

Người dân sử dụng ứng dụng trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính.

Để những tiện ích này không dừng lại ở Trung tâm Phục vụ hành chính công, Mạo Khê đưa việc hướng dẫn kỹ năng số về tận khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, trạm y tế. Trung tâm đã tổ chức 52 đợt tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký, cài đặt chữ ký số cá nhân; tổ chức 6 lớp tập huấn cho hơn 525 lượt cán bộ khu phố, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, người dân và hộ kinh doanh của 19 khu phố. Trung tâm phối hợp với Viettel và VNPT khu vực Đông Triều cài đặt mới 7.897 chữ ký số cá nhân, đạt 188,02% chỉ tiêu UBND phường giao.

Những tiện ích như ở Mạo Khê đang được triển khai dưới nhiều hình thức trên toàn thành phố. Người dân có thể sử dụng VNeID để xác thực thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nộp hồ sơ không phụ thuộc địa giới; khai thác lại dữ liệu đã số hóa thay vì cung cấp nhiều lần cùng một loại giấy tờ; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ trên môi trường số. Thành phố cũng triển khai kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Từ khi thí điểm vào tháng 5/2026 đến nay, hệ thống kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã ghi nhận 250 lượt cấp bản sao số và 12.444 lượt tiếp cận, sử dụng các chức năng, tiện ích.

Trên phạm vi thành phố Quảng Ninh, dịch vụ công số đang tiếp tục mở rộng cùng quá trình cải cách thủ tục hành chính. Hiện hai cấp chính quyền có 2.121 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố tiếp nhận 533.446 hồ sơ; 497.575 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 98,9%. Thành phố cũng thực hiện thu 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.

Cùng với mở rộng tiện ích, thành phố đang tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu được kết nối thông suốt, cơ quan giải quyết thủ tục có thể khai thác lại những thông tin đã có, giảm việc yêu cầu người dân cung cấp nhiều lần cùng một loại giấy tờ. Từ thực tiễn cho thấy, tiện ích số đang hiện diện trong từng khâu giải quyết thủ tục hành chính. Hiệu quả của những ứng dụng ấy có thể đo bằng những việc rất cụ thể: Người dân bớt một lần đi lại, giảm thời gian chờ, bớt giấy tờ phải mang theo và chủ động hơn khi thực hiện thủ tục. Đó cũng là hướng để dịch vụ công số ngày càng gần và thuận tiện hơn với người dân.