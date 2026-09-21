Lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng

Khi chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, việc phổ cập kỹ năng số cho người dân trở thành một yêu cầu thiết thực. Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đưa tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng, từng bước thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia, thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số.

Lực lượng Công an phường Cao Xanh hướng dẫn người dân khu phố 2 ứng dụng VNeID.

Ngày nghỉ cuối tuần, Nhà văn hóa khu phố 2, phường Cao Xanh vẫn rộn ràng tiếng trao đổi, không phải cuộc họp khu phố như thường lệ, lực lượng Công an phường có mặt để hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID. Với nhiều người lớn tuổi, những thao tác trên điện thoại thông minh đôi khi còn lúng túng. Từ cách đăng nhập, tra cứu thông tin đến sử dụng các tiện ích như giải quyết thủ tục hành chính, Sổ sức khỏe điện tử, thông tin cư trú…, mỗi thao tác đều được cán bộ hướng dẫn cẩn thận, dễ hiểu. Ông Nguyễn Văn Lưu, khu phố 2, phường Cao Xanh, chia sẻ: Trước đây, tôi chưa quen nên thao tác trên ứng dụng VNeID không phải dễ dàng, được cán bộ hướng dẫn từng bước, tôi thấy việc sử dụng ứng dụng thuận tiện hơn nhiều.

Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp đã thành lập các đội hình tình nguyện tại các tổ dân, khu phố, thôn tập trung hướng dẫn công dân số, hỗ trợ kích hoạt và sử dụng VNeID, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, khảo sát khó khăn của người dân và phổ cập kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Đoàn thanh niên xã Hải Lạng hướng dẫn cho người dân các tiện ích số.

Cùng với lực lượng công an, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố cũng đang phát huy sự nhanh nhạy với công nghệ để hỗ trợ người dân. Chỉ tính riêng trong mùa hè vừa qua, các cấp bộ đoàn đã duy trì đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hơn 55.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân nâng cao năng lực số.

Ở cơ sở, mỗi địa phương lại có cách làm phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người dân. Tại xã Quảng La, mô hình ông bà, cha mẹ học cùng con cháu đang tạo nên một không gian học tập đặc biệt ngay trong mỗi gia đình; hướng tới mỗi gia đình có một thành viên có thể hướng dẫn người thân sử dụng các ứng dụng số.

Cuối tuần, gia đình anh Triệu Văn Quang, thôn Bằng Cả 2, xã Quảng La, lại có một “lớp học” nhỏ. Người hướng dẫn là cô con gái 15 tuổi, từ những thao tác đầu tiên trên điện thoại thông minh, các thành viên trong gia đình từng bước làm quen với việc tra cứu thông tin trên mạng và sử dụng các tiện ích số phục vụ cuộc sống. “Từ khi được con gái hướng dẫn cẩn thận từng thao tác như vào Zalo của thôn, cài đặt sử dụng VNeID, thanh toán tiền điện, tiền nước trực tuyến, tôi và mọi người trong gia đình đã thực hiện các ứng dụng thành thạo”, anh Quang chia sẻ.

Gia đình anh Triệu Văn Quang, thôn Bằng Cả 2, xã Quảng La, cùng nhau học công nghệ.

Để khuyến khích tinh thần chủ động học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cộng đồng, Sở Khoa học và Công nghệ đang tổ chức Cuộc thi Công dân số Quảng Ninh 2026. Cuộc thi đã bước vào Chặng 3 - “Bứt phá số”, dành cho 6 đơn vị có kết quả cao nhất sau Chặng 2 và dự kiến tổng kết, trao giải trong tháng 10/2026.

Từ các mô hình ở cơ sở, mạng lưới hỗ trợ kỹ năng số cũng ngày càng được mở rộng. Toàn thành phố hiện có 1.538 tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên. Gần 900 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm chuyển đổi số đang được duy trì và có hàng trăm hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động phổ cập kỹ năng số đã thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Từ mỗi gia đình, khu dân cư đến cộng đồng, những kỹ năng số đang được bồi đắp từng ngày. Khi người dân trở thành chủ thể chủ động trong đời sống số, những tiện ích của công nghệ sẽ có thêm cơ hội đi sâu vào cuộc sống.