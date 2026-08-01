Cảnh sát giao thông Lào Cai tiếp nhận phản ánh qua VNeTraffic, xử lý tài xế vượt xe không đúng quy định

Ngày 31/7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa xử phạt một tài xế xe khách có hành vi vượt xe không đúng quy định sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Hình ảnh do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic ghi lại hành vi vượt xe không đúng quy định của xe khách trên Quốc lộ 4D.

Trước đó, qua thông tin phản ánh kèm hình ảnh, video do người dân cung cấp trên ứng dụng VNeTraffic về hành vi vượt xe không đúng quy định của một xe ô tô khách tại phường Sa Pa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Sa Pa khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, ngày 29/7/2026, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Sa Pa đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc.

Kết quả xác định, vào hồi 10 giờ 49 phút ngày 17/7/2026, tại Km107+950 Quốc lộ 4D, thuộc phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, người điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 14G-007.xx đã thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt.

Hình ảnh vượt xe không đúng quy định của xe khách trên Quốc lộ 4D.

Với hành vi trên, người điều khiển phương tiện đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ và bị xử phạt 5 triệu đồng; đồng thời, bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, yêu cầu người điều khiển nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT làm việc với người điều khiển phương tiện vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn người dân đã chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic. Những phản ánh từ người dân là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.