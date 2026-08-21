Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý xe tải vượt xe không đúng quy định trên Quốc lộ 4D

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, ngày 20/8/2026, Tổ tuần tra, kiểm soát tuyến Quốc lộ 4D thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xử phạt lái xe ô tô tải về hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4D, Tổ tuần tra, kiểm soát tuyến Quốc lộ 4D thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic về một trường hợp vi phạm giao thông.

Hình ảnh phương tiện thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt được ghi lại từ clip do người dân cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh và xác định vào hồi 15 giờ 39 phút ngày 7/8/2026, ông N.M.T. (sinh năm 1978, trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô tải có hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Hành vi trên được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc, xử lý người vi phạm tại cơ quan Công an.

Việc vượt xe không đúng quy định, đặc biệt tại các đoạn đường cong, khu vực đỉnh dốc, nơi tầm nhìn hạn chế hoặc khi không bảo đảm điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, người điều khiển phương tiện cần chủ động quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và chỉ thực hiện vượt khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua các kênh phù hợp, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý vi phạm, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.