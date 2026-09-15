Chạy 'chui' khi bị tước đăng kiểm, xe tải bị Cảnh sát giao thông Lào Cai tạm giữ

Thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý một xe ô tô kinh doanh vận tải vẫn lưu thông trong thời gian bị tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Sáng 14/9/2026, qua theo dõi dữ liệu giám sát hành trình, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 88H-02X.XX đang di chuyển trên Quốc lộ 4D, đoạn qua địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có dấu hiệu vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, tạm giữ giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe đang trong thời gian bị tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn được đưa ra lưu thông, hoạt động kinh doanh vận tải.

Chiếc xe đang trong thời gian bị tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng vẫn được đưa ra lưu thông, hoạt động kinh doanh vận tải.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, tạm giữ giấy phép lái xe, phương tiện và phạt 5 triệu đồng; lập biên bản đối với chủ phương tiện, tạm giữ phù hiệu vận tải và tước phù hiệu 2 tháng phạt 23 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe nghiêm túc chấp hành quy định; tuyệt đối không đưa phương tiện đang bị tước giấy tờ hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.