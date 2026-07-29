Cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam theo hướng thực chất, có trọng tâm

Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, định hướng tái cơ cấu tập đoàn và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập đoàn; khẳng định, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã giữ vững vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt, đóng góp thiết thực vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, không chỉ là nắm giữ những lĩnh vực thiết yếu mà phải tiên phong dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực. Đây cũng là yêu cầu trực tiếp đối với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trong quá trình phát triển và cơ cấu lại.

Với vai trò quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu, tập đoàn phải đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chỉ rõ một số hạn chế, điểm nghẽn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất, có trọng tâm để thực sự tạo chuyển biến về mô hình phát triển của tập đoàn. Đề án phải bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản, yêu cầu chuyển đổi xanh; xây dựng công nghiệp khai khoáng theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.

Đề án phải rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm, kết quả đo được bằng năng suất, hiệu quả vốn và năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh cao. Với tinh thần nguồn lực Nhà nước phải được tập trung cho lĩnh vực cốt lõi, các dự án trọng điểm có hiệu quả, có sức lan tỏa, có ý nghĩa chiến lược, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cần rà soát từng lĩnh vực, đơn vị, dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, hợp nhất, hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động; làm rõ hiệu quả của từng lĩnh vực, dự án và các đơn vị thành viên.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại; trước mắt, bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cần tạo đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, năng suất lao động, giảm phát thải, giảm ảnh hưởng đến môi trường; đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn; cơ cấu lại đầu tư, mở rộng hợp tác phát triển, nâng cao năng lực quản trị.

An toàn lao động và đời sống của người lao động phải được đặt ở vị trí trung tâm; gắn khai thác tài nguyên với phục hồi môi trường, chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo nền tảng kinh tế lâu dài cho các địa phương. Chăm lo về nhà ở, y tế, chế độ phúc lợi, điều kiện làm việc, cơ hội nghề nghiệp cho người lao động; nhất là cần quan tâm đào tạo, tuyển dụng, giữ chân thợ lò, đẩy mạnh cơ giới hóa tự động hóa để giảm lao động tại các vị trí nặng nhọc nguy hiểm.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, vai trò lãnh đạo của Đảng phải thể hiện ở chỗ lựa chọn đúng chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy phải bảo đảm các quyết định lớn đúng về chủ trương, pháp luật, vì lợi ích chung.

Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm với tài sản của quốc gia và có năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển của một tập đoàn kinh tế nhà nước hiện đại.

Khẳng định Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nếu tập đoàn tiếp tục cách làm cũ thì có thể hoàn thành mục tiêu trước mắt nhưng khó tạo dựng năng lực cạnh tranh lâu dài; ngược lại, quyết tâm đổi mới thì sẽ có đủ nền tảng để trở thành tập đoàn công nghiệp hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu và xây dựng nền công nghiệp tự chủ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải nhận thức rõ, tài nguyên là tài sản của quốc gia, của nhân dân và các thế hệ mai sau. Truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” trong giai đoạn mới phải được thể hiện bằng kỷ luật công nghệ, đầu tư, tài chính, an toàn, môi trường và sự đồng lòng đổi mới.