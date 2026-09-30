Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.

Trong quý 3 năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt, khôn khéo các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng, chống khắc phục mưa lũ, sạt lở đất, cứu trợ nhân đạo. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt kết quả tích cực; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Quân đội tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hưởng ứng thực hiện Chiến dịch “ đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với nhiều giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý 3, trong đó Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nhấn mạnh quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp; trong đó tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm. Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng. Chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức các cuộc diễn tập; hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); lãnh đạo chủ động triển khai phương án phòng thủ dân sự để ứng phó hiệu quả các tình huống. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch chuẩn bị các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030; trọng tâm là chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Yêu cầu tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với kết quả nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất. Hoàn thiện Đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình đề án, dự án; quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại theo tiến độ đã xác định. Hoàn thành có chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra, phúc tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026 của các ngành và của toàn quân.