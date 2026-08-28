Cơ hội mới nâng cao chất lượng sống cho người dân

Ngày 24/8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100%. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới, quy mô hành chính, mà quan trọng hơn là mở ra một không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa huy động nguồn lực và những cơ hội mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thành phố Quảng Ninh sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Việc thành lập thành phố là bước phát triển nhằm tổ chức lại không gian, kết nối các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực trong một chỉnh thể thống nhất. Theo đó, quy hoạch không gian phát triển của thành phố trẻ được tổ chức theo các cực có chức năng khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau. Vân Đồn phát triển kinh tế biển, dịch vụ chất lượng cao; Móng Cái là trung tâm thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu; Quảng Yên trở thành động lực về công nghiệp; các khu vực khác phát huy thế mạnh về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ... Khi những không gian này được kết nối, lợi thế của địa phương này có thể trở thành động lực cho địa phương khác và cơ hội thu hút đầu tư gia tăng mạnh.

Phối cảnh Đại lộ Hạ Long.

Đây cũng là nền tảng để Quảng Ninh chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Với người dân, thành quả của sự chuyển đổi ấy phải được cảm nhận bằng những cơ hội cụ thể hơn: Có việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, điều kiện học tập và nâng cao kỹ năng tốt hơn, thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ đô thị hiện đại.

Anh Nguyễn Huy Thịnh, phường Hà Tu, cho biết: Quảng Ninh trở thành thành phố sẽ thu hút đầu tư tốt hơn; qua đó, thị trường lao động được mở rộng, người dân có thêm lựa chọn việc làm ngay tại địa phương; lao động có điều kiện chuyển sang những ngành nghề có năng suất và giá trị gia tăng cao hơn; người trẻ có thêm cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng, làm việc và khởi nghiệp ngay trên quê hương.

Cùng với cơ hội thu hút đầu tư, thành phố sẽ có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho hạ tầng. Quảng Ninh sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp để ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội, trong đó người dân là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Một tuyến đường mới giúp rút ngắn thời gian đi lại; một KCN tạo thêm việc làm; một trung tâm đô thị kéo theo trường học, bệnh viện, thương mại, dịch vụ...

Hạ tầng kết nối tốt hơn giúp thu hẹp khoảng cách vùng miền. Những nơi trước đây thuộc vùng sâu, vùng xa thì nay sẽ có thêm cơ hội thu hút đầu tư; người dân có thể tiếp cận thuận lợi hơn với việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ đô thị. Đây chính là cách không gian phát triển mới được chuyển hóa thành lợi ích trực tiếp cho cộng đồng.

Phối cảnh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang được đầu tư xây dựng.

Song song với đó, với định hướng tiếp tục chuyển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển không thể đánh đổi thiên nhiên và môi trường lấy tăng trưởng, Quảng Ninh đã đặt ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 trên 99% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung; trên 99% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; nước thải tại các khu đô thị tập trung được thu gom, xử lý 100%... Những con số trên cho thấy, tỉnh đã tính toán, cân nhắc rất kỹ hướng đến tăng chất lượng nước sinh hoạt, làm sạch không khí, bổ sung cảnh quan với mục tiêu vì sự an toàn của môi trường xung quanh mỗi người dân.

Trở thành thành phố, Quảng Ninh đã xây dựng lộ trình, đổi mới mô hình với yêu cầu phát triển lớn hơn, bộ máy hành chính cũng phải thay đổi tương ứng: Tinh gọn hơn, chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ mạnh hơn và đặc biệt là chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”. Điều này sẽ được thể hiện từ những việc cụ thể: Thủ tục đất đai được giải quyết nhanh hơn; hồ sơ xây dựng, kinh doanh minh bạch hơn; dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn. Với doanh nghiệp, đó là giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch hơn.

Từ các định hướng, kế hoạch tương lai phát triển của Quảng Ninh không chỉ nhìn thấy qua những công trình lớn, những khu đô thị mới hay những con số tăng trưởng, mà mỗi người dân sẽ có thêm cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn; được tiếp cận thuận lợi hơn với y tế, văn hóa và các dịch vụ thiết yếu; được sống trong môi trường xanh, sạch, an toàn; và được phục vụ bởi một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả hơn. Đó sẽ là giá trị cuối cùng của một không gian mới, một nền kinh tế lớn hơn, một cuộc sống tốt hơn cho mỗi người dân Quảng Ninh.