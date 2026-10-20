Cụ bà 72 tuổi đi bộ qua đường bị xe máy tông tử vong

Cụ bà 72 tuổi đi bộ qua đường QL1A trong đêm khuya thì bị xe máy tông tử vong dù được đi cấp cứu. Đến rạng sáng 19/10, Công an xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng mới hoàn tất công tác khám nghiệm vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 18/10 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Vào thời điểm trên, bà N.T.M (SN 1955, ngụ xã Bắc Bình) đang đi bộ qua đường thì bị xe máy BS 47P4-5859 đang lưu thông tông trúng.

Cú va chạm khiến bà M văng xuống đường, nằm bất động. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu nhưng bà đã tử vong.

Tại hiện trường, xe máy ngã giữa đường, sát dải phân cách cứng.

Công an xã Bắc Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.