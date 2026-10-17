Va chạm với xe ben, một phụ nữ đi xe đạp điện bị thương tích nặng

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/10, tại cầu Quán Trường (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ trung niên điều khiển xe đạp điện bị thương tích nặng sau khi va chạm với xe ben.

Hiện trường tai nạn.

Tai nạn xảy ra ngay trên cầu Quán Trường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô ben mang biển kiểm soát 86H... đang di chuyển theo hướng từ Diên Khánh đi Nha Trang. Khi đến gần cuối cầu Quán Trường, phương tiện này xảy ra va chạm với một chiếc xe đạp điện do một người phụ nữ trung niên điều khiển.Sau va chạm, nạn nhân cùng phương tiện ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua chân trái, gây thương tích nghiêm trọng; xe đạp điện hỏng nặng. Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế xe ben đã lập tức dừng phương tiện tại hiện trường. Nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cấp cứu. Theo trình bày của tài xế xe ben, khi đang thực hiện chuyển làn để rẽ phải vào đường Vành đai 2 với tốc độ chậm thì không may xảy ra va chạm với xe đạp điện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt phối hợp cùng Công an phường Nam Nha Trang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông để tránh ùn tắc, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.