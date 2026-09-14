Phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ môi trường

Sáng 14/9, Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường” giai đoạn 2022-2026 và Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 5 năm triển khai, phong trào người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Quảng Ninh được triển khai rộng khắp, với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Các cấp Hội Người cao tuổi đã phối hợp tổ chức 29 hội nghị tuyên truyền cho hơn 2.350 lượt cán bộ, hội viên, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các chủ trương, kế hoạch của thành phố về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý rác thải nhựa, trồng cây gỗ lớn và xây dựng các mô hình “Vịnh Hạ Long xanh”, “Cô Tô xanh”.

Từ công tác tuyên truyền, nhiều hoạt động cụ thể được duy trì thường xuyên tại cơ sở. Có 1.447 chi hội tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, khu dân cư, bãi biển và khu vực công cộng; 45 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đảm nhiệm trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường, khu dân cư xanh - sạch - đẹp.

Các cấp Hội đã xây dựng 6 mô hình về bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, tuyến đường kiểu mẫu, phân loại rác thải; 1 mô hình ứng dụng công nghệ gắn với nông thôn mới thông minh và 9 mô hình xây dựng đô thị văn minh, hiến đất, chỉnh trang đô thị. Trong 5 năm, các gia đình hội viên đã hiến khoảng 29.000m² đất phục vụ xây dựng trường học, nghĩa trang và các tuyến giao thông nội thôn. Phong trào cũng huy động khoảng 850.000 ngày công tham gia vệ sinh môi trường tại thôn, bản, khu phố.

5 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong phong trào người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2026.

Qua phong trào, vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục được phát huy, tạo sức lan tỏa từ mỗi hội viên, gia đình đến cộng đồng. Ghi nhận kết quả đó, 5 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong phong trào người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2022-2026.

Hội Người cao tuổi thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường ký kết chương trình phối hợp về người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2031.

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ký kết chương trình phối hợp về người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2031. Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên; duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, xây dựng tuyến đường, khu dân cư xanh - sạch - đẹp; đồng thời tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia.

Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 có chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Cũng trong sáng 14/9, Hội Người cao tuổi Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Trong Tháng hành động, các cấp Hội tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách đối với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; vận động nguồn lực thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 30/10, các hoạt động tiếp tục thực hiện đến hết năm 2026.