Phường Quang Hanh: Rõ lộ trình giải quyết kiến nghị về môi trường của cử tri

Tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của cử tri liên quan đến vấn đề môi trường, phường Quang Hanh đã chủ động xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm khắc phục dứt điểm nhiều bất cập, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Nhiều năm qua, sinh hoạt của gia đình chị Hà Trường (tổ 5, khu 3, phường Quang Hanh) cũng như nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn qua địa bàn phường Quang Hanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để tự bảo vệ không gian sống của mình, gia đình chị Trường thường xuyên phải căng bạt che chắn trước nhà, nhằm hạn chế lượng bụi bẩn phát tán.

Chị Trường chia sẻ: “Thời gian triển khai dự án quá lâu, lượng bụi phát sinh lớn, gây ra nhiều bất cập và ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ của gia đình tôi, mà còn với nhiều hộ dân lân cận”.

Hiện trạng thi công Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn đi qua địa bàn phường Quang Hanh.

Không dừng lại ở ô nhiễm bụi và tiếng ồn, hệ thống thoát nước tại đây cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do quá trình thi công, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa đã bị lấp, làm mất khả năng thoát nước tự nhiên. Mỗi khi mưa xuống, nước thải ứ đọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống xung quanh.

Chia sẻ về những khó khăn trên, ông Phạm Quang Hanh, Trưởng khu 3, phường Quang Hanh, cho biết: “Khu vực nút giao QL279 và QL18 có lưu lượng phương tiện lớn, đồng thời là khu vực đang tổ chức thi công, tập kết máy móc, vật liệu, phát sinh đất đá trong quá trình thực hiện dự án. Do đó, việc không thường xuyên vệ sinh, thu gom kịp thời làm phát sinh bụi bẩn, bùn đất tràn ra mặt đường khi mưa, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến thoát nước và làm tăng nguy cơ mất ATGT. Cử tri chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và đơn vị thi công cần có biện pháp khắc phục triệt để những tồn tại trên”.

Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn qua phường Quang Hanh dài khoảng 5,2km; thực hiện GPMB đối với 83 tổ chức, cá nhân. Tình trạng mất ATGT, bụi, tiếng ồn đang ảnh hưởng đến 230 hộ dân sinh sống tại khu vực, nhất là các hộ sinh sống giáp QL18. Trước những phản ánh và tâm tư chính đáng của cử tri, UBND phường Quang Hanh đã nhanh chóng triển khai các bước giải quyết cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

Người dân tổ 5, khu 3, phường Quang Hanh phải căng bạt che chắn nhằm hạn chế lượng bụi bẩn phát tán.

Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Hanh, cho biết: “UBND phường đã nhiều lần chủ trì làm việc với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, đại diện nhân dân và cử tri khu 3 để kiểm tra thực tế hiện trường. Qua kiểm tra, làm việc đã ban hành các văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xử lý những tồn tại trong quá trình thi công dự án, cụ thể về môi trường và hệ thống thoát nước. Chủ đầu tư đã cho khắc phục theo đề nghị. Tuy nhiên, do công trình đang trong quá trình thi công, việc khắc phục của chủ đầu tư chưa triệt để, UBND phường tiếp tục đề nghị khu phố thường xuyên giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, kịp thời báo cáo khi có phát sinh mới. Gần đây nhất (ngày 23/10/2026), UBND phường đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II quan tâm, chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại về vệ sinh môi trường tại khu vực thi công; đồng thời thường xuyên kiểm tra, duy trì các biện pháp hạn chế bụi, thu gom đất đá trong suốt quá trình triển khai dự án, không để tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, có văn bản thông tin cụ thể để tổng hợp và thông tin đến các hộ dân”.

Từ khi thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, qua các kỳ họp thường lệ, HĐND phường đã tiếp nhận 32 kiến nghị trên các lĩnh vực. Trong đó có 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực môi trường. UBND phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế và tham mưu giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đến nay, 9/10 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết; 1 kiến nghị còn lại đang tiếp tục được xem xét, xử lý.

Việc chủ động, trách nhiệm trong từng khâu giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường Quang Hanh không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường sống, mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của chính quyền địa phương.