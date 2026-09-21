Thi đua bảo vệ môi trường ở phường Móng Cái 1

Phường Móng Cái 1 xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; qua đó triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Tháng 7/2026, bão số 1 đã gây ra hậu quả nặng nề cho phường Móng Cái 1, trong đó có khu vực Trà Cổ. Bãi biển, khu du lịch, khu dân cư bị bão tàn phá. Phát huy tinh thần “4 tại chỗ ” cấp ủy, chính quyền phường Móng Cái 1 đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương dọn dẹp khối lượng lớn rác thải do triều cường từ biển mang vào và tàn dư sau bão với cây gãy đổ, bờ kè bị sóng gió phá hỏng, các công trình bị thiệt hại lớn…

Dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên bãi biển Trà Cổ sau cơn bão số 1. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Thời gian qua, phường Móng Cái 1 đã tích cực phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng, khu phố trong vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; tạo khí thế thi đua thiết thực trên địa bàn thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị văn minh năm 2026. Huy động sức mạnh cộng đồng, tăng cường ý thức tự giác của người dân trong duy trì cảnh quan đô thị bền vững.

Phường đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường duy trì hiệu quả 6 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, 32 “Chi hội 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Nhà sạch - vườn đẹp”; Đoàn Thanh niên duy trì các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Công đoàn cơ sở tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Các tổ chức duy trì thường xuyên công tác cải tạo cảnh quan, chăm sóc đường hoa, cây cảnh, dọn dẹp nhà văn hóa, các công trình công cộng, vận động nhân dân cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đặc biệt không để thùng rác gia đình trên vỉa hè, lề đường; ủng hộ, tích cực tham gia xây dựng nâng cao chất lượng đô thị văn minh, khu dân cư. Từ đầu năm đến nay, Móng Cái 1 đã tổ chức trên 800 hoạt động tuyên truyền, 6 đợt ra quân vệ sinh môi trường cấp phường, 100% khu phố duy trì hoạt động vệ sinh môi trường tại khu dân cư, huy động trên 20.000 lượt người tham dự...

Các lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường, tháng 6/2026. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Cùng với đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường đã triển khai ký hợp đồng thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn và xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải phía Đông Ka Long thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2)... Các gói thầu đang được các đơn vị thực hiện, vận hành ổn định, đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng dịch vụ, góp phần duy trì vệ sinh môi trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường.

Với phương châm “quản lý chủ động - giám sát chặt chẽ - tuyên truyền sâu rộng”, phường Móng Cái 1 đang hướng tới phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn một cách thường xuyên, liên tục, có tiêu chí cụ thể và đánh giá kết quả. Phong trào tập trung vào 5 nhóm nội dung thi đua gồm: Gia đình xanh - sạch - đẹp; khu dân cư xanh - sạch - đẹp; xã, phường xanh - sạch - đẹp; cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp. Các nội dung thi đua đều gắn với những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày như giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, dòng sông, hồ nước, bãi biển và các địa điểm công cộng.