Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường ở Liên Hòa

Cùng với tốc độ đô thị hóa, phường Liên Hòa đang đứng trước yêu cầu xây dựng một không gian sống xanh, sạch, văn minh. Vì thế, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường đang được phường duy trì bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên với sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Từng có thời điểm Liên Hòa gặp tình trạng rác thải, bèo phủ kín một số tuyến kênh mương, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Nay, các tuyến kênh ở phường Liên Hòa đã thông thoáng, sạch đẹp hơn. Để có những thay đổi này là sự góp sức đều đặn của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân ở từng khu phố.

Người dân phường Liên Hòa tham gia Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh kênh mương.

Liên Hòa có hệ thống kênh mương dày đặc, dài khoảng 20km, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa tiêu thoát nước. Xác định môi trường là yếu tố quan trọng trong xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại, phường thường xuyên duy trì các hoạt động vệ sinh, khơi thông dòng chảy và huy động người dân cùng tham gia. Hiện nay, phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động quen thuộc ở các khu dân cư. Cán bộ, lãnh đạo phường cùng đoàn viên, hội viên và nhân dân thu gom rác, phát quang cây cỏ, nạo vét cống, khơi thông kênh mương, làm thủy lợi. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động được triển khai tại 11/11 khu phố, thu hút trên 13.500 lượt người tham gia.

Chị Trần Thị Thủy (khu phố Vị Khê, phường Liên Hòa), chia sẻ: “Trước đây, có những đoạn kênh nhiều bèo và rác, ảnh hưởng dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường. Bây giờ tuần nào bà con cũng cùng nhau dọn thường xuyên nên kênh mương thông thoáng, sạch đẹp hơn. Làm đều đặn thành quen, mọi người cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường”.

Không chỉ làm sạch đường làng, ngõ phố, kênh mương, các đoàn thể ở Liên Hòa còn đưa việc bảo vệ môi trường vào sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong trường học và gia đình. Đoàn Thanh niên phường duy trì chương trình “Đổi rác lấy mầm xanh”, vận động học sinh, phụ huynh thu gom chai nhựa, vỏ lon, bìa carton để đổi cây xanh. Theo đó, 10 điểm đổi được một cây sen đá; 1kg bìa carton được 5 điểm; 2 chai nhựa hoặc 2 vỏ lon được 1 điểm. Cách làm đơn giản giúp học sinh hình thành thói quen phân loại, thu gom và tái chế rác từ gia đình, nhà trường.

Ngôi nhà xanh - biến rác thành tiền tại Trường TH&THCS Tiền Phong (phường Liên Hoà).

Tại Trường TH&THCS Tiền Phong và Trường Tiểu học Liên Hòa, mô hình “Ngôi nhà xanh - biến rác thành tiền” cũng được triển khai, vừa thu gom rác tái chế, vừa tạo nguồn quỹ phục vụ hoạt động Đoàn, Đội và an sinh xã hội. Anh Trần Thanh Thư, Bí thư Đoàn Trường TH&THCS Tiền Phong, cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu gom rác, mà quan trọng hơn là hình thành cho các em thói quen phân loại, tái chế và có trách nhiệm với môi trường”.

Riêng trong hè năm 2026, tuổi trẻ Liên Hòa tổ chức trên 10 buổi “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút trên 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Theo Bí thư Đoàn phường Liên Hòa Nguyễn Hồng Dương, để phong trào đạt hiệu quả, Đoàn phường lựa chọn phần việc phù hợp với từng khu dân cư, phân công lực lượng cụ thể. Mỗi đợt ra quân đều gắn với một địa chỉ, một phần việc rõ ràng, nhờ đó phong trào được duy trì thường xuyên, tránh hình thức.

Hội Nông dân phường Liên Hòa cũng đưa công tác bảo vệ môi trường đến từng hộ gia đình, khu sản xuất. Với trên 4.000 hội viên, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội tổ chức 42 buổi vệ sinh môi trường vào thứ bảy hằng tuần, thu hút trên 3.500 lượt hội viên tham gia. Hội cũng thành lập Câu lạc bộ Nông dân “Bảo vệ môi trường”, hướng dẫn hội viên phân loại, xử lý rác hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và giảm ô nhiễm trong chăn nuôi. Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoàng Thị Hồng cho biết: “Câu lạc bộ giúp tập hợp hội viên cùng tham gia, đồng thời đưa những cách làm phù hợp với sản xuất vào đời sống. Khi hội viên biết tận dụng phụ phẩm, xử lý rác đúng cách thì vừa giảm ô nhiễm, vừa đỡ lãng phí trong sản xuất”.

Cùng với đó, các mô hình “Xanh hóa thùng rác”, “Nhà rác xanh” tiếp tục được triển khai. Đến nay, người dân đã được vận động mua trên 5.000 thùng rác. Mô hình “Nhà rác xanh” thu gom pin đã qua sử dụng cũng góp phần hình thành thói quen phân loại, xử lý những loại rác có nguy cơ gây ô nhiễm.

Ở Liên Hòa, ý thức bảo vệ môi trường đang được hình thành từ những việc làm rất gần gũi như khơi thông một dòng kênh, thu gom một chai nhựa, phân loại rác trong mỗi gia đình. “Thấy rác là dọn, thấy cỏ là cắt, thấy cây là tỉa, thấy bèo là gom”, cách nói giản dị ấy đang dần trở thành thói quen trong các khu dân cư để mỗi người cùng góp sức giữ gìn môi trường sống của chính mình, góp phần xây dựng phường Liên Hòa xanh, sạch, văn minh và đáng sống.