Sớm đầu tư tuyến đường Vận Hưng

Tuyến đường Vận Hưng, đoạn từ Nhà văn hóa khu 3 đến đường vận tải Bạch Đằng, phường Hà An đang xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông. Trước kiến nghị của cử tri, phường đã rà soát và đưa tuyến đường vào kế hoạch đầu tư trong năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Theo phản ánh của cử tri khu 3, đoạn đường từ Nhà văn hóa khu 3 đến đường vận tải Bạch Đằng có chiều dài gần 700m. Đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân trong khu dân cư, đồng thời có vai trò kết nối với các tuyến giao thông và khu vực lân cận. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư đồng bộ, qua thời gian sử dụng, mặt đường đã xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường Vận Hưng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có vị trí rộng khoảng 6cm, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Tại một số đoạn, mặt đường bị nứt vỡ, sụt lún, tạo thành những điểm gồ ghề, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Tình trạng này càng đáng lưu ý vào buổi tối khi điều kiện ánh sáng và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người đi xe máy, xe đạp và người dân sinh sống dọc tuyến đường. Trong khi đó, phần tuyến đường Vận Hưng từ Nhà văn hóa khu 3 về phía cuối tuyến, kết nối với Dự án Hạ Long Xanh, đã được địa phương triển khai đầu tư. Việc đoạn đầu tuyến chưa được đầu tư khiến toàn tuyến chưa được kết nối đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến giao thông, cảnh quan và mỹ quan đô thị trong khu vực.

Ông Bùi Công Vừng, người dân khu 3, cho biết việc tuyến đường xuống cấp đã gây không ít khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại. Theo ông, người dân mong muốn chính quyền quan tâm đầu tư đoạn đường từ Nhà văn hóa khu 3 đến đường vận tải Bạch Đằng, qua đó kết nối đồng bộ với phần tuyến đã được đầu tư, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hà An xác định việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của người dân. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, phường thường xuyên tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh, đồng thời chủ động cân đối, huy động các nguồn lực và nguồn thu của địa phương để từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước, hạ tầng khu dân cư và các công trình đô thị.

Mặt đường bị sụt lún, nghiêng ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đáng chú ý, trong năm 2025, thực hiện Kế hoạch số 272 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng và nâng cao chất lượng đô thị, phường Hà An đã triển khai 11 công trình, trong đó chủ yếu tập trung vào các công trình đô thị, giao thông, thoát nước và hạ tầng khu dân cư. Qua đó, nhiều tuyến đường, khu vực dân cư từng bước được cải tạo, nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao điều kiện sinh hoạt của người dân.

Đối với kiến nghị của cử tri khu 3, ông Phạm Huy Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hà An cho biết: Địa phương đã tổ chức rà soát thực tế hiện trạng tuyến đường Vận Hưng, trong đó có đoạn từ Nhà văn hóa khu 3 đến đường vận tải Bạch Đằng. Qua rà soát, phường xác định đây là đoạn tuyến cần sớm được quan tâm đầu tư nhằm bảo đảm tính kết nối, đồng bộ của toàn tuyến và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Do đó, địa phương đã đưa tuyến đường này vào kế hoạch đầu tư trong năm 2026. Việc triển khai sẽ được thực hiện trên cơ sở cân đối nguồn lực và các điều kiện đầu tư, với mục tiêu từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời kết nối đồng bộ với đoạn tuyến đã được đầu tư trước đó.

Từ kiến nghị của người dân đến việc chính quyền chủ động rà soát và đưa công trình vào kế hoạch đầu tư cho thấy sự quan tâm của phường Hà An đối với những vấn đề thiết thực từ cơ sở.