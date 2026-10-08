Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Để tổ chức Đảng "bén rễ" trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Bài 3: Những hạt nhân từ người lao động

Để tổ chức Đảng "bén rễ" trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Bài 1: Nhận diện những khoảng trống Tại thành phố Quảng Ninh, những khu công nghiệp mở rộng, dự án mới liên tục được triển khai, doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng đông, kéo theo lực lượng lao động tăng nhanh. Trong dòng chuyển động ấy, hàng vạn công nhân, kỹ sư, lao động trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho Đảng.

Để tổ chức Đảng "bén rễ" trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Bài 2: Bồi đắp lý tưởng, ươm “mầm xanh” cho Đảng Để phát hiện những nhân tố tích cực giữa hàng nghìn lao động, cần có những tổ chức đủ gần để theo sát quá trình làm việc, rèn luyện của mỗi người. Qua công việc, phong trào thi đua và hoạt động tập thể, công đoàn, đoàn thanh niên góp phần nhận diện những người có năng lực, uy tín, đồng thời bồi đắp lý tưởng, nuôi dưỡng động cơ phấn đấu đúng đắn, từng bước ươm những “mầm xanh” trở thành nguồn phát triển Đảng ngay trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong môi trường doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, sự “đi trước” ấy được nhìn thấy rõ nhất từ chính công việc hằng ngày, ở năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và uy tín với đồng nghiệp. Khi người đảng viên thực sự tạo được niềm tin bằng việc làm, sự gương mẫu cũng trở thành nguồn cảm hứng để những người xung quanh tự đặt ra mục tiêu rèn luyện, cống hiến và phấn đấu.

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế Quảng Ninh. Trong môi trường sản xuất, kinh doanh, nơi hiệu quả công việc được thể hiện rõ qua từng vị trí, từng nhiệm vụ thì vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cũng được nhận diện từ chính năng lực chuyên môn, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong tập thể. Những phẩm chất ấy được thể hiện bằng việc làm cụ thể, người đảng viên mới thực sự tạo được sức thuyết phục đối với đồng nghiệp.

Chi bộ Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2026.

Gần 7 năm gắn bó với Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long (thuộc Tập đoàn Amata - Thái Lan, chủ đầu tư KCN Sông Khoai), anh Phan Mạnh Hà từng bước trưởng thành từ một quần chúng ưu tú đến đảng viên chính thức đầu năm 2026. Bằng năng lực chuyên môn và kết quả công việc, anh được doanh nghiệp tin tưởng bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng quản trị, trực tiếp tham gia tham mưu nhiều phần việc quan trọng như giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ở vị trí mới, anh Hà không chỉ được thử thách về năng lực quản lý mà còn phải thể hiện rõ hơn tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người đảng viên trong những công việc khó, yêu cầu tiến độ cao.

Anh Hà chia sẻ: “Muốn chi bộ mạnh thì mỗi đảng viên phải thực sự mạnh. Vì vậy, cần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong từng đảng viên, cán bộ, công nhân viên. Khi mỗi cá nhân cùng tiến bộ, sức mạnh của chi bộ cũng sẽ được cộng hưởng vào sự phát triển chung của công ty. Tôi mong tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa tới lao động trẻ, để những người có năng lực, có ý thức phấn đấu được phát hiện, bồi dưỡng”.

Anh Phan Mạnh Hà, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, trao đổi công việc cùng đồng nghiệp.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng không phải là điểm kết thúc của một quá trình phấn đấu. Trong doanh nghiệp, người đảng viên còn tiếp tục được rèn luyện qua những nhiệm vụ mới, việc khó hơn và yêu cầu cao hơn đối với kết quả công việc. Vì thế, điều cần nhìn không chỉ là một người đã được kết nạp hay chưa, mà còn là sau khi trở thành đảng viên, họ tiếp tục trưởng thành và phát huy vai trò như thế nào trong tập thể.

Có những vị khách quay lại khu nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Sun Hospitality Group - Chi nhánh Hạ Long, thuộc Tập đoàn Sun Group (phường Bãi Cháy) vẫn nhớ chị Đoàn Thị Giang và những món bún, phở chị từng phục vụ tại đây. Với chị, điều đáng quý không phải là được khách gọi đúng tên, mà là sau một hành trình trở lại với vịnh Hạ Long, họ vẫn nhớ hương vị món ăn và cách phục vụ của những người làm du lịch nơi đây. Công việc của chị bắt đầu từ rất sớm, đều đặn qua từng ca, nhưng mỗi ngày lại là những lượt khách khác nhau, những yêu cầu khác nhau. Vì vậy, chị luôn cố gắng giữ món ăn ổn định về chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, trình bày chỉn chu và phục vụ khách bằng thái độ niềm nở, chuyên nghiệp.

Được kết nạp Đảng từ năm 2014, nhiều năm liền chị Giang được doanh nghiệp đánh giá là nhân viên, đảng viên tiêu biểu, xuất sắc. Theo chị Nguyễn Thị Mai, Bí thư Chi bộ Công ty, điều đáng quý ở chị Giang là dù ở một vị trí công việc rất bình dị, chị luôn giữ được sự ổn định, trách nhiệm và uy tín trong nhiều năm. Ở một doanh nghiệp du lịch lớn, nơi mỗi ngày đón nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với vịnh Hạ Long, cách một người lao động làm tốt phần việc của mình cũng trực tiếp góp phần tạo nên chất lượng dịch vụ và hình ảnh của thương hiệu. Với chị Giang, sự nêu gương của người đảng viên vì thế được thể hiện bằng chính cách làm nghề, để đồng nghiệp nhìn vào, khách hàng ghi nhận và doanh nghiệp tin tưởng.

Chị Đoàn Thị Giang, đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Sun Hospitality Group - Chi nhánh Hạ Long (phường Bãi Cháy) phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt chi bộ, tháng 8/2026.

Hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Quảng Ninh quy tụ nhiều dự án lớn, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp FDI với lực lượng lao động đa dạng. Trong môi trường sản xuất hiện đại, yêu cầu với người đảng viên cũng cao hơn, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ mà phải tiên phong trong chuyên môn, làm chủ công nghệ, hình thành tác phong công nghiệp. Tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia càng đặt rõ yêu cầu đó; đòi hỏi đảng viên phải chủ động đổi mới, nâng cao năng suất, trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam, anh Bùi Vũ Tài (Chủ nhiệm nhóm kỹ sư chất lượng, Phòng Quản lý chất lượng) là một trong 8 đảng viên của Chi bộ Công ty. Làm việc trong môi trường sản xuất điện tử với quy trình thay đổi nhanh, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, anh xác định nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẵn có thì rất dễ tụt lại phía sau. Vì vậy, cùng với việc cập nhật kiến thức chuyên môn, anh thường xuyên nghiên cứu quy trình mới, học thêm các công cụ số và cùng đồng nghiệp tìm cách cải tiến công việc. “Làm kỹ thuật thì mình phải học liên tục. Công nghệ thay đổi, yêu cầu của khách hàng cũng thay đổi, nếu không tự cập nhật thì rất khó đáp ứng công việc”, anh Tài chia sẻ.

Từ thực tế kiểm soát chất lượng trên dây chuyền sản xuất hàng loạt, nơi một lỗi nhỏ nếu không được phát hiện sớm có thể kéo theo chi phí lớn, anh và nhóm kỹ sư đã tìm cách đưa AI vào hỗ trợ tổng hợp báo cáo, phân tích sản lượng, nhận diện rủi ro và đánh giá hiệu quả từng công đoạn. Việc xử lý thông tin nhanh hơn giúp bộ phận chất lượng sớm phát hiện vấn đề để điều chỉnh, hạn chế sản phẩm lỗi, giảm chi phí và giữ ổn định chất lượng đơn hàng. Được kết nạp Đảng từ năm 2021 và nhiều lần được Công ty công nhận là nhân viên ưu tú, anh Tài cho rằng sự tiên phong của người đảng viên trong môi trường công nghệ trước hết phải thể hiện ở việc dám học cái mới, làm chủ công nghệ và tìm ra cách làm hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.

Chi bộ Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh tổ chức kết nạp đảng viên tháng 9/2026.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, môi trường sản xuất tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của Quảng Ninh còn đặt ra yêu cầu cao hơn về bản lĩnh chính trị của người đảng viên. Nhiều doanh nghiệp FDI có hàng nghìn lao động, thường xuyên làm việc với chuyên gia, quản lý nước ngoài và tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Trong môi trường ấy, một thông tin chưa được kiểm chứng hay một vướng mắc trong quan hệ lao động nếu không được giải thích, xử lý kịp thời có thể nhanh chóng tác động đến tâm lý người lao động. Thực tế những diễn biến liên quan đến sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 tại một số khu công nghiệp trong cả nước từng cho thấy yêu cầu rất lớn đối với công tác tuyên truyền, vận động và giữ ổn định quan hệ lao động ở những địa bàn tập trung đông công nhân.

Điều đó càng cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ngay trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là doanh nghiệp FDI. Khi đảng viên cùng làm việc trên dây chuyền, trong tổ sản xuất, bộ phận kỹ thuật hay quản lý, họ có điều kiện gần người lao động, nắm bắt những vấn đề phát sinh và góp phần giải thích, tháo gỡ ngay từ cơ sở. Những người có năng lực chuyên môn, uy tín với đồng nghiệp và bản lĩnh trước những tình huống phức tạp có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa tổ chức Đảng, người lao động và doanh nghiệp.

Chị Phạm Thị Thanh Hoa, đảng viên Chi bộ Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh, chia sẻ: “Trong quá trình làm việc tại Công ty, đã có thời điểm giữa người lao động và doanh nghiệp phát sinh những vướng mắc, chưa thống nhất, khiến một bộ phận công nhân bức xúc và phản ứng khá mạnh. Từ thực tế đó, tôi càng thấy rõ vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể và của từng đảng viên trong việc nắm bắt tâm tư, giải thích để người lao động hiểu đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy định của doanh nghiệp. Ở môi trường có đông công nhân, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khác nhau, người đảng viên càng phải tỉnh táo, biết phân biệt đúng - sai, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không để cảm xúc bị dẫn dắt bởi những thông tin có tính kích động, gây chia rẽ”.

Trong doanh nghiệp FDI, nơi quan hệ lao động và môi trường thông tin ngày càng đa dạng, những đảng viên có bản lĩnh, có uy tín với đồng nghiệp chính là lực lượng quan trọng để tổ chức Đảng thực sự có chỗ đứng trong doanh nghiệp. Cũng từ những hạt nhân như vậy, công tác xây dựng Đảng mới có thể đi sâu vào đời sống sản xuất, gắn với những vấn đề cụ thể của người lao động và doanh nghiệp.

Nhân lên những "hạt giống đỏ"

Mỗi đảng viên đều bắt đầu từ một quần chúng ưu tú, được rèn luyện bằng lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Phấn đấu vào Đảng không phải để tìm kiếm đặc quyền hay danh lợi, mà là tự nguyện nhận thêm trách nhiệm, phụng sự nhân dân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhiều tổ chức Đảng gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động thiện nguyện..., qua đó phát hiện những nhân tố có năng lực, uy tín để tiếp tục rèn luyện, thử thách và tạo nguồn kế cận vừa hồng, vừa chuyên.

Hơn 16 năm gắn bó với Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, anh Nguyễn Đức Niêm (Trưởng Bộ phận cân, Phòng Kinh tế - Kế hoạch) được đồng nghiệp đánh giá là một cán bộ năng động, luôn tìm cách làm công việc nhanh và hiệu quả hơn. Cùng đồng nghiệp, anh đã đề xuất hàng chục sáng kiến được áp dụng trong sản xuất. Gần đây, từ thực tế khối lượng chứng từ nhập, xuất rất lớn, việc lưu hồ sơ giấy vừa tốn chi phí, diện tích bảo quản, vừa mất thời gian khi tra cứu, anh Niêm đề xuất với đơn vị cung cấp phần mềm Cyber xây dựng chức năng lưu trữ hồ sơ nhập, xuất ngay trên hệ thống. Mỗi chứng từ được đính kèm file scan, giúp việc tìm kiếm, đối chiếu thuận tiện hơn, đồng thời giảm giấy in, mực, thời gian photocopy và nhu cầu lưu kho hồ sơ.

Với anh Niêm, chính quá trình làm việc, được giao nhiệm vụ và được tổ chức công đoàn, cấp ủy định hướng đã khiến mục tiêu phấn đấu vào Đảng ngày càng rõ hơn. Tháng 8/2026, anh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Anh chia sẻ: “Trước đây tôi cũng như nhiều lao động khác, trước hết chỉ nghĩ làm tốt công việc để có thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhưng qua quá trình làm việc, được tổ chức Đảng, Công đoàn tuyên truyền, bồi dưỡng và nhất là sau khi tham gia lớp nhận thức về Đảng, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với tập thể. Tôi xác định vào Đảng là để tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn, cùng góp sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển”.

Anh Nguyễn Đức Niêm (Trưởng Bộ phận cân, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) đang hướng dẫn lái xe vào trạm cân.

Cũng tại Công ty, anh Đặng Văn Mạnh (Tổ phó Tổ Xuất hàng, Phân xưởng Thành phẩm) đã có 20 năm gắn bó với công việc. Là một công nhân trực tiếp sản xuất, bằng sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và kết quả lao động ổn định, anh nhiều năm được doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng. Những lao động như anh Mạnh cũng là nguồn được cấp ủy, công đoàn quan tâm, bởi quá trình phấn đấu vào Đảng trước hết phải được kiểm nghiệm bằng chính thái độ với công việc và uy tín trong tập thể.

Là một trong những điểm sáng phát triển đảng viên, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh luôn đặt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về đảng cho cán bộ, công nhân lên hàng đầu. Theo ông Vũ Trọng Hiệt (Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh), từ lâu phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến cải tiến đã trở thành tiêu chí cứng để chúng tôi phát hiện, bồi dưỡng nguồn đảng viên. Mặc dù công việc vất vả nhưng Đảng ủy phối hợp với Công đoàn chú trọng tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức về Đảng để những công nhân, cán bộ có năng lực, trách nhiệm và uy tín dần hình thành động cơ phấn đấu đúng đắn. Vì vậy, nhiều công nhân lao động đã không ngừng cố gắng cống hiến với mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, Đảng bộ Công ty đã có 117 đảng viên, riêng trong năm nay đã kết nạp 5 đảng viên và có 6 quần chúng ưu tú đã tham gia lớp nhận thức về Đảng.

Lãnh đạo Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đang trao đổi công việc với anh Đặng Văn Mạnh, Tổ phó Tổ Xuất hàng, Phân xưởng Thành phẩm (bên trái).

Tại Chi bộ Công ty CP Xi măng Thăng Long (phường Hoành Bồ), công tác tạo nguồn phát triển Đảng cũng được gắn chặt với quá trình lao động, rèn luyện của người công nhân. Chi bộ hiện có 41 đảng viên, trong đó 23 người giữ vị trí từ tổ trưởng trở lên, chiếm 56%. Nguồn phát triển Đảng cũng chủ yếu được phát hiện từ lực lượng trực tiếp sản xuất. Riêng năm 2026, trong 11 quần chúng được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 9 người là công nhân, chiếm 82%. Trong số đó, anh Hoàng Huy Chương, công nhân vận hành Bộ phận Lò nghiền than, Ủy viên BCH Công đoàn Công ty, là một trong những quần chúng ưu tú nổi bật từ phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Nhiều năm liền, anh Chương được công nhận là đoàn viên công đoàn xuất sắc, công nhân tiêu biểu của Công ty. Là công nhân lao động trực tiếp, anh hiểu rõ những điểm có thể phát sinh sự cố và ảnh hưởng đến tiến độ vận hành. Từ thực tế hệ thống máng khí động có thể bị kẹt do dị vật kim loại, anh cùng anh em đề xuất lắp “bẫy” kim loại để chủ động loại bỏ từ trước. Với tình trạng bột liệu nóng gây tắc, anh Chương cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu hệ thống đánh nước hỗ trợ xử lý. Những cải tiến xuất phát từ chính yêu cầu sản xuất, góp phần giảm sự cố, giữ dây chuyền vận hành ổn định và nâng hiệu quả công việc. Anh Chương chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ nếu có cách nào làm thiết bị chạy ổn định hơn, anh em đỡ vất vả hơn thì phải mạnh dạn đề xuất và cùng nhau làm. Khi được tổ chức quan tâm, bồi dưỡng để phấn đấu vào Đảng, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa trong công việc, tiếp tục học hỏi, có thêm những sáng kiến thiết thực cho Công ty”.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xi măng Thăng Long, chia sẻ: Để phát hiện và bồi dưỡng những "hạt giống đỏ", trong quá trình làm việc Chi bộ, Công đoàn cùng rà soát những đoàn viên có đạo đức, tác phong tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hoạt động tập thể và tự nguyện phấn đấu vào Đảng để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng. Các tổ trưởng công đoàn là lực lượng gần người lao động nhất, trực tiếp nắm bắt quá trình rèn luyện, từ đó giới thiệu những nhân tố thực sự nổi bật cho tổ chức Đảng xem xét.

Các Chi ủy viên, Công đoàn Công ty CP Xi măng Thăng Long trao đổi với quần chúng ưu tú Hoàng Huy Chương, công nhân vận hành Bộ phận Lò nghiền than (ngoài cùng, bên phải).

Từ thực tế trên cho thấy, nguồn phát triển Đảng trong doanh nghiệp phải được phát hiện và rèn luyện ngay trong quá trình lao động. Năng lực, trách nhiệm, sáng kiến và uy tín trong tập thể chính là những căn cứ quan trọng để lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Phát triển đảng viên vì thế không chỉ là tăng số lượng, mà quan trọng hơn là xây dựng được những hạt nhân thực sự có chất lượng, tiếp tục nêu gương và tạo nguồn kế cận cho tổ chức Đảng.

Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt từ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp và khu vực ngoài nhà nước. Đến Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, gắn phát triển đảng viên với quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát và sàng lọc.

Với Quảng Ninh, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới vì thế không chỉ là mở rộng số lượng tổ chức hay tăng số đảng viên, mà phải tạo được nguồn bền vững và nâng chất lượng từng hạt nhân ngay từ cơ sở. Khi người lao động giỏi nghề, có sáng kiến, có uy tín được phát hiện và bồi dưỡng đúng hướng; khi đảng viên sau kết nạp tiếp tục được giao việc, thử thách và phát huy vai trò, tổ chức Đảng mới thực sự có sức sống và tạo được chỗ đứng vững chắc trong doanh nghiệp.

Bài 4: Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp