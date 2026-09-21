Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 175-TB/VPTW ngày 18/9/2026 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Theo Thông báo số 175-TB/VPTW, ngày 14/9/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và một số cơ quan về Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân (Đề án).

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận, Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân (Quy định số 15-QĐ/TW), Kết luận số 29-KL/TW, ngày 31/1/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X (Kết luận số 29-KL/TW) là kết quả của quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng, tạo cơ sở để đảng viên phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và đóng góp cho đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra những phương thức tạo giá trị mới; tri thức, tài sản trí tuệ, năng lực quản trị ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, Quy định số 15-QĐ/TW đã bộc lộ một số bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi phải nghiên cứu xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế.

Quy định mới phải kế thừa những nguyên tắc còn nguyên giá trị, giải quyết những vấn đề mới về sở hữu, tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên, gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Hoạt động thực tế của đảng viên phải thể hiện bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ Nhân dân của Đảng. Khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Xác định đúng tên gọi, thực trạng và phạm vi của Quy định mới. Quy định mới cần ngắn gọn, rõ nguyên tắc, đối tượng, giới hạn, trách nhiệm và thẩm quyền. Phân định rõ quyền và giới hạn theo từng nhóm đảng viên. Kiểm soát thực chất xung đột lợi ích và bảo vệ hoạt động kinh doanh theo hướng cơ chế quản lý phải nhận diện được người sở hữu, người chi phối, người hưởng lợi và quyền lực có thể tác động đến lợi ích đó. Kiểm soát xung đột lợi ích cần thực hiện trước khi ban hành quyết định có nguy cơ thiên lệch.

Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và trách nhiệm với người lao động. Quy định mới phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; chú trọng phát triển đảng viên từ doanh nhân tiêu biểu, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và người lao động ưu tú. Tổ chức đảng phải thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, giáo dục, giám sát đảng viên và góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ; quy chế phối hợp phải rõ quyền hạn của tổ chức đảng, chủ sở hữu và bộ máy điều hành…

Trong kết luận, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án, dự thảo Quy định mới để trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV.

* Toàn văn Thông báo số 175-TB/VPTW.