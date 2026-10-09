Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Để tổ chức Đảng "bén rễ" trong doanh nghiệp ngoài nhà nước - Bài 4: Khi tổ chức Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp

Một tổ chức Đảng được thành lập mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là tổ chức ấy hoạt động thế nào để đảng viên phát huy vai trò trong sản xuất, trở thành cầu nối với người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực tế tại nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Quảng Ninh cho thấy, vai trò của tổ chức Đảng được nhận diện rõ hơn khi hoạt động của chi bộ gắn với công việc hằng ngày, với những vấn đề doanh nghiệp và người lao động quan tâm.

Khẳng định vai trò từ công việc hằng ngày

Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh, doanh nghiệp FDI Nhật Bản ở KCN Đông Mai (phường Đông Mai) có hơn 3.000 lao động. Chi bộ Công ty lựa chọn những vấn đề sát với hoạt động của doanh nghiệp để cụ thể hóa vai trò, đó là sản xuất an toàn, nâng chất lượng sản phẩm và giữ ổn định đội ngũ lao động.

Chi bộ Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại Quảng Ninh kết nạp đảng viên.

Chi bộ thành lập tháng 12/2023 , đến nay, Chi bộ có 25 đảng viên, riêng 9 tháng đầu năm 2026, Chi bộ đã kết nạp thêm 5 đảng viên. Cùng với phát triển lực lượng, Chi bộ gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. An toàn lao động, phòng ngừa tai nạn, nâng chất lượng sản phẩm, giảm lỗi, giảm lãng phí trở thành những vấn đề để đảng viên trao đổi trong các kỳ sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề. 25 đảng viên làm việc tại nhiều bộ phận, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nắm tình hình tại nơi làm việc, hỗ trợ quần chúng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất từ thực tế. Qua đó, Chi bộ có thêm kênh nắm tình hình sản xuất, người lao động để trao đổi, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp những vấn đề cần giải quyết.

Bà Bùi Thị Thúy Nga, Bí thư Chi bộ Công ty, cho biết: “Để phát huy vai trò trong doanh nghiệp, từng đảng viên trong Chi bộ đang nỗ lực tạo được uy tín từ chính công việc hằng ngày. Trách nhiệm của đảng viên phải thể hiện tại từng vị trí việc làm, từ chấp hành quy trình, bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm đến tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ đồng nghiệp”.

Cách làm ấy thể hiện qua những đảng viên trực tiếp làm việc tại dây chuyền. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, đảng viên Chi bộ, công nhân Phòng Sản xuất Auto, vào Đảng năm 2009, làm việc tại Yazaki từ năm 2015.

Chị Thu chia sẻ: “Tôi luôn đi làm đúng giờ, thực hiện đúng thao tác, hỗ trợ đồng nghiệp mới hoặc khi đồng nghiệp gặp khó khăn. Khi phát hiện bất thường trong thao tác, chất lượng hay bố trí công việc, tôi chủ động trao đổi với quản lý để tìm cách khắc phục. Tôi cũng tham gia đề xuất các ý tưởng cải tiến thao tác khó, cải tiến chất lượng nhằm giảm lãng phí, nâng năng suất và bảo đảm an toàn cho người lao động”.

Bên cạnh đó, chị Thu còn được Chi bộ phân công nắm bắt tình hình công nhân viên tại khu vực thao tác. Việc trực tiếp làm việc trên dây chuyền giúp chị hiểu những khó khăn của công nhân để kịp thời phản ánh. Những đảng viên như chị Thu vì thế trở thành “cầu nối” của Chi bộ ngay tại nơi sản xuất, vừa gương mẫu trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất cải tiến, vừa giúp Chi bộ nắm những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chi bộ và Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại Quảng Ninh trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, Chi bộ quan tâm nắm bắt tư tưởng người lao động, phối hợp với Công đoàn tuyên truyền, chăm lo, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo thông tin từ doanh nghiệp, lực lượng lao động hiện khá ổn định, ít biến động, không xảy ra tranh chấp lao động; sản xuất và đơn hàng được duy trì. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố, từ quản trị, chính sách đối với người lao động đến hoạt động của các tổ chức trong Công ty. Trong đó, Chi bộ phát huy vai trò thông qua chính đội ngũ đảng viên tại từng bộ phận. Với những nỗ lực đó, năm 2025, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đông Mai tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Chi bộ Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà, xã Quảng Hà) mới thành lập tháng 1/2025. Chi bộ hiện có 13 đảng viên, đang tiếp tục chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên mới. Cùng với xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, Chi bộ gắn hoạt động với việc xây dựng đội ngũ lao động ổn định, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Điều này càng có ý nghĩa tại một doanh nghiệp gần 2.800 lao động, trong đó có nhiều công nhân là người dân tộc thiểu số ở các địa phương miền Đông của thành phố và các tỉnh phía Bắc trong nước. Từ môi trường sống, sinh hoạt khác nhau bước vào dây chuyền sản xuất công nghiệp, người lao động không chỉ cần học nghề mà còn phải thích nghi với giờ giấc, quy trình, kỷ luật, yêu cầu về chất lượng và sự phối hợp giữa các vị trí.

Họp Chi bộ Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.

Ông Đinh Văn Phương, Bí thư Chi bộ Công ty, cho biết: “Căn cứ vào đặc điểm số lượng đông đảo công nhân là người dân tộc thiểu số, Chi bộ chú trọng tuyên truyền pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn nắm bắt tư tưởng, vận động người lao động nâng ý thức trách nhiệm và xây dựng tác phong công nghiệp. Chi bộ cũng gắn những nội dung này với trách nhiệm của 13 đảng viên tại nơi làm việc. Mỗi đảng viên vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa gần gũi, tuyên truyền, hỗ trợ đồng nghiệp. Đảng viên phải làm tốt công việc của mình trước khi tuyên truyền, vận động người khác”.

Chị Nình Moóc Sinh, người dân tộc Sán Chỉ, ở xã Đông Ngũ, là một trong những lao động đã dần thích nghi với môi trường ấy.

Chị Sinh cho biết: “Khi mới đi làm, tôi còn nhiều hạn chế về tác phong, chưa quen với môi trường công nghiệp, các quy định, nội quy cũng như pháp luật của Nhà nước nên đôi khi còn vi phạm quy chế. Được Công ty, Chi bộ và các đảng viên tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã nâng cao nhận thức, chấp hành tốt hơn các quy định và hòa nhập với môi trường làm việc của Công ty”.

Nhờ được tuyên truyền nâng cao kiến thức, tác phong, đến nay chị Sinh cùng nhiều lao động trong Công ty đã trở thành những công nhân gương mẫu, tiêu biểu. Sự thay đổi của một công nhân như chị Sinh cho thấy những nội dung tưởng như khá rộng về tuyên truyền pháp luật, kỷ luật hay tác phong công nghiệp cuối cùng vẫn phải đi đến từng người lao động. Với doanh nghiệp sử dụng hàng nghìn công nhân, khi người lao động hiểu quy định, hình thành thói quen làm việc đúng giờ, đúng quy trình, biết phối hợp trong dây chuyền thì doanh nghiệp không chỉ ổn định nhân lực, mà còn có điều kiện nâng chất lượng lao động.

Sản xuất tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam.

Ông Yin Jiang Shui, Giám đốc Bộ phận Sản xuất, nhìn nhận rằng, tổ chức Đảng và Công đoàn tạo thêm một kênh để doanh nghiệp tuyên truyền, tập hợp và nắm bắt người lao động. Khi công nhân hiểu quy định, giữ kỷ luật, nâng ý thức trách nhiệm và phối hợp tốt trong dây chuyền, thì doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong duy trì nhân lực và tổ chức sản xuất.

Thực tiễn cho thấy, để tổ chức Đảng thực sự có vai trò trong doanh nghiệp, hoạt động của Chi bộ phải gắn với những vấn đề cụ thể của sản xuất và người lao động. Vai trò ấy được thể hiện trước hết qua từng đảng viên, bằng năng lực chuyên môn, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng gần gũi, vận động, hỗ trợ đồng nghiệp. Khi tổ chức Đảng cùng tham gia giải quyết những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm, góp phần xây dựng đội ngũ lao động ổn định, nâng chất lượng sản xuất và tạo sự đồng thuận trong tập thể, vị trí của tổ chức Đảng cũng từng bước được khẳng định bằng chính hiệu quả thực tế. Đây cũng là hướng để các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự trở thành hạt nhân chính trị gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đồng hành từ những việc doanh nghiệp cần

Ở Công ty TNHH Giày dép Bách Năng Quảng Ninh (phường Mạo Khê), doanh nghiệp 100% vốn FDI, sự đồng hành của tổ chức Đảng với doanh nghiệp thể hiện qua vai trò nêu gương của đảng viên và sức lan tỏa trong phong trào lao động sản xuất. Bà Đỗ Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng thời đảm nhiệm công tác chuyên môn. Xuất phát từ thực tế quản lý kho hàng, bà Thoa đề xuất ứng dụng hệ thống camera tự động lưu hình ảnh xe giao, nhận và xuất hàng; nghiên cứu lắp đặt cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kết nối với hệ thống quản lý kho. Các giải pháp giúp doanh nghiệp theo dõi hoạt động từ xa, giảm thời gian kiểm tra thủ công, hạn chế sai sót, bảo đảm chất lượng hàng hóa và nâng hiệu quả quản lý.

Tinh thần đổi mới ấy được bà Thoa đưa vào các phong trào thi đua. Vào những đợt cần đẩy mạnh năng suất, bảo đảm chất lượng và tiến độ đơn hàng, Chi bộ và Công đoàn phát động thi đua, khuyến khích từng tổ sản xuất, từng người lao động tìm cách làm tốt hơn công việc. Bà Thoa thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công nhân tham gia các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động tiên tiến xuất sắc”. Qua đó, nhiều tổ, đội, phân xưởng đạt kết quả tốt, góp phần giúp Công ty bảo đảm tiến độ và chất lượng đơn hàng.

Bà Đỗ Thị Kim Thoa (ngoài cùng, bên trái), Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày dép Bách Năng Quảng Ninh cùng lãnh đạo Công ty động viên người lao động tại vị trí làm việc.

Sự lan tỏa ấy thể hiện tại Tổ Hỗn hợp và M04, Phân xưởng Hỗn hợp, một trong những tập thể tích cực hưởng ứng các phong trào do Chi bộ và Công đoàn phát động.

Chị Lê Thị Hiền, công nhân của tổ, cho biết: “Từ những phong trào Chi bộ, Công đoàn phát động, tổ chúng tôi cùng nhau nỗ lực, hưởng ứng thi đua tổ, đội xuất sắc với số lượng đơn hàng sản xuất cao nhất. Tháng Công nhân vừa qua, Tổ Hỗn hợp và M04 được Công ty khen thưởng là tổ lao động xuất sắc”.

Từ một đảng viên chủ động tìm giải pháp trong công việc đến tổ sản xuất cùng hưởng ứng thi đua là một quá trình lan tỏa. Khi đảng viên làm tốt chuyên môn, có sáng kiến và khơi dậy được tinh thần trách nhiệm ở đồng nghiệp, vai trò nêu gương không còn dừng ở cá nhân mà chuyển thành kết quả của tập thể. Ở Bách Năng, hoạt động của Chi bộ vì thế gắn khá gần với năng suất, sáng kiến, chất lượng và công việc của từng tổ, đội.

Nhân viên làm việc tại Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long.

Tại Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, đơn vị chủ đầu tư KCN Sông Khoai, Chi bộ kết nối doanh nghiệp với địa phương. Sau hơn 2 năm thành lập, Chi bộ từng bước đồng hành cùng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nắm bắt tư tưởng người lao động và quá trình xây dựng KCN Sông Khoai theo hướng sinh thái, thông minh.

Theo ông Nguyễn Văn Nhân, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty, từ khi thành lập, Chi bộ duy trì kết nối, báo cáo với cấp ủy địa phương để doanh nghiệp kịp thời xin ý kiến hướng dẫn, phối hợp với chính quyền tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Vai trò này thể hiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Quảng Ninh.

Nhìn từ doanh nghiệp sản xuất đông lao động đến doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, thực tế cho thấy tổ chức Đảng dù không hoạt động theo một khuôn mẫu, song điểm chung là Chi bộ càng lựa chọn đúng những vấn đề doanh nghiệp và người lao động quan tâm, hoạt động càng có điều kiện đi vào thực chất và tạo dựng vai trò trong doanh nghiệp.

Để tổ chức Đảng thực sự “bén rễ”

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh thành lập 22/35 tổ chức Đảng, đạt 62,9% chỉ tiêu; kết nạp 294/450 đảng viên, đạt 65,3%. Đến giữa tháng 9, các địa phương đã thành lập 13 đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Song vấn đề không chỉ là thành lập thêm bao nhiêu tổ chức mà còn là những tổ chức đã có hoạt động ra sao. Thực tế, việc tạo nguồn ở một số nơi chưa thường xuyên; phối hợp, tiếp cận doanh nghiệp có lúc chưa đồng bộ; chất lượng hoạt động của một số tổ chức đoàn thể còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, ít lao động, nhân lực biến động cũng gây khó khăn cho việc duy trì, phát triển tổ chức.

Công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác EVA Quảng Ninh, phường Liên Hoà.

Tại Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo ngày 15/9/2026, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu cùng với phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 phải đặc biệt coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, bảo đảm việc kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức Đảng có chất lượng, bền vững; gắn phát triển mới với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đã thành lập, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, bảo đảm thực chất, hiệu quả, có chiều sâu.

Để các tổ chức Đảng sau thành lập thực sự hoạt động hiệu quả, thành phố xác định phát triển mới phải đi cùng củng cố tổ chức đã có; chú trọng chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục hoàn thiện mô hình đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Mục tiêu vì thế không chỉ dừng ở việc có thêm chi bộ, mà còn tạo điều kiện để những tổ chức đã thành lập duy trì hoạt động thực chất, gắn được công tác xây dựng Đảng với sản xuất, người lao động và những vấn đề doanh nghiệp đang cần giải quyết.

Rất nhiều công nhân có mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong ảnh: Sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Theo bà Nguyễn Lan Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Đông Mai, sức sống của chi bộ trước hết được tạo nên từ chính hoạt động bên trong doanh nghiệp. Bí thư Chi bộ phải hiểu sản xuất, kinh doanh để lựa chọn đúng nội dung; đảng viên phải tạo uy tín bằng chuyên môn, trách nhiệm và sự gương mẫu. Khi doanh nghiệp nhìn thấy tổ chức Đảng cùng tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực, hoạt động của chi bộ mới có điều kiện gắn chặt hơn với nhịp vận hành của doanh nghiệp.

Câu chuyện ở các doanh nghiệp phần nào cho thấy hành trình ấy. Cùng với phát triển lực lượng, các chi bộ đã từng bước đưa những vấn đề sát với sản xuất và người lao động vào sinh hoạt, qua đó tìm được cách hoạt động và phát huy vai trò trong doanh nghiệp. Nhìn rộng hơn, đó cũng là chặng đường tiếp nối sau quá trình tìm nguồn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực và thành lập tổ chức Đảng. Thành lập được một chi bộ là kết quả quan trọng, nhưng để tổ chức ấy thực sự “bén rễ” còn cần một quá trình lâu dài. Khi mỗi chi bộ tìm được cách hoạt động phù hợp, mỗi đảng viên tạo được uy tín trong công việc và tổ chức Đảng cùng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thiết thực, “bén rễ” không chỉ là có thêm một tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, mà là tổ chức ấy có sức sống, có vai trò và đồng hành được với người lao động, doanh nghiệp trong quá trình phát triển.