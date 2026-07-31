Xây dựng Đảng trong khối tư nhân: Mở không gian phát triển mới

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, Quảng Ninh đang lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược, đó là đưa tổ chức Đảng hiện diện sâu rộng hơn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Mục tiêu năm 2026 mà tỉnh đặt ra là thành lập 35 tổ chức Đảng, phát triển 450 đảng viên mới trong khu vực kinh tế tư nhân; qua đó góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố nền tảng chính trị trong doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp: Điểm tựa cho sản xuất, kinh doanh

Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế tư nhân năng động nhất cả nước. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng doanh nghiệp, yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực này ngày càng trở nên cấp thiết.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối các doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Bãi Cháy (ngày 20/7/2026).

Theo rà soát của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo), hiện toàn tỉnh có 226 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và 12 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước, với tổng số hơn 5.400 đảng viên (chiếm 4,5% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh). Riêng năm 2025, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã kết nạp 199 đảng viên mới, trong đó có 176 đảng viên được kết nạp tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 23 đảng viên được kết nạp tại doanh nghiệp nhà nước có 50% vốn điều lệ.

Những con số này cho thấy công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã có nền tảng nhất định. Thực tế tại nhiều doanh nghiệp cho thấy, tổ chức Đảng không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường đoàn kết nội bộ.

Một trong những điểm sáng về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Quảng Ninh là Chi bộ Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương. Mặc dù mới được thành lập từ tháng 10/2021, song chi bộ đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, đồng hành cùng ban lãnh đạo trong tổ chức sản xuất, kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; trở thành cầu nối quan trọng giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, ổn định và phát triển. Đến nay, chi bộ đang có 7 đảng viên.

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương Nguyễn Văn Thành cho biết: Lúc đầu ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng có những băn khoăn nhất định về việc tổ chức sinh hoạt Đảng trong môi trường sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động, chúng tôi nhận thấy tổ chức Đảng không những không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, người lao động. Nhiều chủ trương, nghị quyết do chi bộ đề ra đã được người lao động hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương trao đổi với nhân viên Công ty về kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Không chỉ phát huy vai trò lãnh đạo, Chi bộ Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương còn đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Nhiều công nhân, lao động trẻ sau quá trình rèn luyện đã trưởng thành, trở thành những nhân tố tích cực trong doanh nghiệp.

Đảng viên Bùi Hữu Đạt (Chi bộ Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương) chia sẻ: Năm 2025, được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang làm việc tại doanh nghiệp tư nhân là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Quá trình sinh hoạt tại chi bộ đã giúp tôi nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Mỗi đảng viên trong công ty luôn ý thức phải gương mẫu, đi đầu trong lao động sản xuất, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực đến đồng nghiệp và góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Thực tiễn cho thấy, nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân ở Quảng Ninh dù tuổi cao, nhưng luôn nỗ lực, tâm huyết phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành tấm gương tiêu biểu về trách nhiệm xã hội và tinh thần nêu gương. Bà Phạm Thị Cúc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả, là một điển hình tiêu biểu trong số đó.

Năm 2022, bà Cúc vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi ở tuổi 56. Mặc dù hiện nay mới được 4 năm tuổi Đảng, song bà Cúc luôn khẳng định rõ vai trò là người bí thư chi bộ mẫu mực, là “cầu nối” gắn kết giữa các đảng viên, người lao động với ban lãnh đạo công ty; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đưa công ty phát triển ổn định.

Chi bộ Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả được thành lập từ tháng 12/2019 khi đó chỉ có 3 đảng viên, đến nay chi bộ đã phát triển lên 38 đảng viên trong tổng số hơn 600 cán bộ, người lao động. Trong đó, 100% đảng viên có trình độ đại học và trên đại học, 6 đảng viên tham gia Ban lãnh đạo công ty.

Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả Phạm Thị Cúc chia sẻ: Tổ chức Đảng đã trở thành chỗ dựa chính trị vững chắc cho doanh nghiệp. Đảng viên luôn là lực lượng tiên phong trong đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, giữ gìn kỷ cương lao động. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, môi trường làm việc đoàn kết, kỷ luật, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm công tác.

Đại hội Chi bộ Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả nhiệm kỳ 2025-2027.

Từ thực tiễn hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân cho thấy, khi tổ chức Đảng thực sự gắn bó với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của người lao động thì sẽ tạo được sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị, đồng thời mở ra nguồn phát triển đảng viên bền vững trong khu vực kinh tế tư nhân. Đây cũng là kinh nghiệm quý để Quảng Ninh tiếp tục nhân rộng các mô hình tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả trong doanh nghiệp tư nhân thời gian tới.

Từ mô hình thí điểm đến kỳ vọng lan tỏa

Tuy nhiên, nếu đặt trong tương quan với hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, dư địa phát triển tổ chức Đảng vẫn còn rất lớn. Ban Chỉ đạo của tỉnh đánh giá, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp cơ bản được duy trì ổn định. Song tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng vẫn còn thấp; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động còn gặp nhiều khó khăn; một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; một bộ phận chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai trò của tổ chức Đảng, thậm chí còn lo ngại việc thành lập tổ chức Đảng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn phường Móng Cái 1, ngày 12/6/2026.

Chính vì vậy, năm 2026 Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập 35 tổ chức đảng mới, phát triển 450 đảng viên mới, thành lập 100 tổ chức đoàn thanh niên với 3.000 đoàn viên và 150 công đoàn cơ sở với trên 20.000 đoàn viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn có cơ sở khi được đặt trên nền tảng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại 10 xã, phường, đặc khu, gồm: Móng Cái 1, Cửa Ông, Hạ Long, Bãi Cháy, Đông Mai, Mạo Khê, Vân Đồn, Việt Hưng, Uông Bí và Quảng Hà. Đây đều là những trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hoặc có số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước lớn, thuận lợi cho việc hình thành các tổ chức Đảng theo mô hình mới.

Ngày 12/6/2026, phường Móng Cái 1 là địa phương đầu tiên trong tỉnh thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước với 8 chi bộ trực thuộc, 134 đảng viên. Kết quả bước đầu cho thấy, việc tập hợp các chi bộ doanh nghiệp dưới một đầu mối quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phát triển đảng viên.

Đảng ủy đặc khu Vân Đồn công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 Bùi Thị Thanh Tâm, cho biết: Đảng bộ Khối được thành lập là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng các chi bộ hoạt động nền nếp, đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh. Đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, lành mạnh vì quyền lợi của người lao động.

Sau phường Móng Cái 1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy một số xã, phường thành lập thêm các đảng bộ khối doanh nghiệp tại những địa phương được lựa chọn thí điểm. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh là “không chạy theo số lượng, mà phải chú trọng chất lượng và tính bền vững của tổ chức Đảng”. Theo đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, muốn hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương cần chuyển mạnh từ phát triển đảng viên đơn lẻ sang phát triển tổ chức Đảng; coi việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đủ điều kiện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và cá nhân người đứng đầu hằng năm.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Hải Hà.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nhắc đến trong thời gian tới, là: Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức Đảng; xây dựng công đoàn, đoàn thanh niên làm nền tảng tạo nguồn phát triển đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, cán bộ làm công tác Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, sẽ gắn kết quả phát triển tổ chức Đảng, đảng viên với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy địa phương và kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có tổ chức đảng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Vân Đồn Tô Văn Hải, cho biết: Vân Đồn là một trong những địa phương được lựa chọn thí điểm thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đảng ủy đặc khu hiện đang trực tiếp chỉ đạo, hoàn thiện các bước, không khoán trắng cho cơ quan chuyên môn, hay các tổ chức đoàn thể. Đảng ủy xác định quan điểm, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương.

Hiện kinh tế tư nhân đang đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách và giải quyết việc làm của Quảng Ninh. Vì thế, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước không chỉ là nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Khi những “tế bào” của nền kinh tế có thêm các hạt nhân chính trị vững mạnh, doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển ổn định hơn, người lao động được chăm lo tốt hơn và mối quan hệ lao động trở nên hài hòa, bền vững hơn. Đó cũng chính là nền tảng để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.