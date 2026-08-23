Ban Bí thư ban hành chỉ thị về công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân (Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026).

Theo Chỉ thị số 12-CT/TW (Chỉ thị), phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối liên hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, doanh nhân và các lực lượng sản xuất mới; bổ sung cho Đảng những quần chúng ưu tú, trưởng thành từ thực tiễn lao động, sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến trong nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động nắm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên; việc thành lập và nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chú trọng phát hiện, nêu gương, biểu dương và nhân rộng các mô hình tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự nguyện phấn đấu của quần chúng ưu tú để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; tạo động lực giúp chủ doanh nghiệp nhận thức rõ tổ chức đảng là nhân tố góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao vị thế, uy tín, năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân đồng bộ với mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, thích ứng với nền kinh tế số và các mô hình sản xuất kinh doanh mới.

Đối với doanh nghiệp đã có đủ đảng viên chính thức nhưng chưa thành lập tổ chức đảng, cấp ủy có thẩm quyền rà soát, hướng dẫn thành lập theo quy định.

Đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên, cần tập trung phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên theo hướng lấy chất lượng, động cơ phấn đấu đúng đắn, phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng cống hiến làm trọng tâm.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương đảng viên tiêu biểu trong lao động, sản xuất kinh doanh,... lan tỏa những hình ảnh đẹp của người đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực để quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tổ chức xây dựng, cập nhật bản đồ số về tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân.

Tăng cường sự phối hợp của cấp ủy, tổ chức đảng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị-xã hội khác trong công tác xây dựng Đảng khu vực kinh tế tư nhân. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội đồng bộ với mô hình tổ chức đảng và đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Nơi nào chưa có tổ chức đảng thì tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt trong tập hợp, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng.

Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp đủ điều kiện. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với hội đồng quản trị, ban lãnh đạo doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Đưa nội dung xây dựng tổ chức đảng, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Xem toàn văn Chỉ thị số 12-CT/TW tại đây.