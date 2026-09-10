Apple ra mắt dòng iPhone mới, gồm cả mẫu màn hình gập Duo

Apple đã chính thức bước vào thị trường điện thoại màn hình gập với iPhone Duo, điểm nhấn tại sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới diễn ra ngày 9/9 tại Mỹ (rạng sáng 10/9 giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên ông John Ternus giới thiệu loạt sản phẩm mới của Apple trên cương vị CEO, sau khi tiếp quản vị trí từ ông Tim Cook ngày 1/9.

iPhone Duo được trưng bày tại khuôn viên Apple ở Cupertino, California. Ảnh: AP

Tại trụ sở Apple ở Cupertino, bang California, ông Ternus lần lượt giới thiệu những nâng cấp mới trên iPhone, Apple Watch và AirPods trước khi công bố mẫu iPhone màn hình gập. Ông Ternus nói ‘còn một điều nữa’, gợi nhắc câu nói nổi tiếng gắn với cố đồng sáng lập Apple Steve Jobs.

Theo ông Ternus, iPhone Duo có màn hình lớn nhất từng được trang bị trên iPhone, nhưng vẫn có thể gập lại để vừa túi. Khi mở hoàn toàn, thiết bị có màn hình 7,6 inch, lớn hơn 80% so với màn hình của iPhone 18 Pro. Máy cũng hỗ trợ sử dụng Apple Pencil, tính năng trước đây chỉ dành cho người dùng iPad. iPhone Duo cho phép người dùng chia đôi màn hình để sử dụng hai ứng dụng cùng lúc hoặc mở hai cửa sổ của cùng một trang web, chẳng hạn để so sánh sản phẩm khi mua sắm trực tuyến. Với giá khởi điểm 1.999 USD, đây là mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Ben Wood, nhà phân tích trưởng tại CCS Insight, nhận định iPhone Duo gần như chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự kiện, đồng thời đánh dấu bước tiến của Apple vào phân khúc điện thoại thông minh màn hình gập. Tuy nhiên, ông cho biết điện thoại màn hình gập hiện vẫn chỉ chiếm chưa đến 5% thị trường smartphone toàn cầu.

Bên cạnh iPhone Duo, Apple ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, với những cải tiến về pin, camera và hiệu năng. Giá khởi điểm lần lượt là 1.199 USD và 1.299 USD.

Khách hàng có thể đặt trước hai mẫu máy này từ ngày 12/9 và sản phẩm được bán ra từ ngày 18/9. Trong khi đó, iPhone Duo dự kiến bắt đầu đến tay khách hàng từ ngày 23/10.

Apple cho biết iPhone 18 Pro Max có thời lượng phát video lên tới 45 giờ, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh hơn. Hệ thống camera được bổ sung hiệu ứng điện ảnh cho video quay thông thường, cùng các tùy chọn điều khiển thủ công và tính năng ‘lấy nét thông minh’, cho phép duy trì lấy nét vào một chủ thể đang di chuyển, chẳng hạn trẻ em chơi bóng đá.

Apple cũng nhấn mạnh những khả năng AI mới của trợ lý Siri trên các mẫu iPhone mới, đồng thời tiếp tục đề cao tính riêng tư và bảo mật nhằm cạnh tranh với các đối thủ đang đi trước trong việc ứng dụng AI trên smartphone.