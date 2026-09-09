Apple sẽ ra mắt dòng iPhone mới dưới thời CEO John Ternus

Apple ngày 9/9 giờ Mỹ (0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam) sẽ ra mắt thế hệ iPhone mới, trong đó nhiều khả năng có mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Apple dưới sự lãnh đạo của tân CEO John Ternus, người kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9.

Logo Apple tại một cửa hàng ở Munich, Đức, trong bối cảnh hãng chuẩn bị ra mắt﻿ dòng iPhone mới. Ảnh: AP

Nhiều đối thủ lớn của Apple như Samsung, Motorola và Google đã ra mắt điện thoại thông minh màn hình gập. Tuy nhiên, Apple thường không vội áp dụng những công nghệ mới.

“Việc ra mắt điện thoại màn hình gập hoàn toàn phù hợp với cách Apple thường làm: chờ sản phẩm khắc phục những hạn chế, chờ thị trường cho thấy những dấu hiệu khả quan, sau đó mới tham gia và định hình phân khúc này”, ông Dipanjan Chatterjee, chuyên gia phân tích của Forrester, nhận định.

So với các thế hệ trước, iPhone 18 nhiều khả năng sẽ có giá cao hơn, một phần do kết cấu linh kiện phức tạp và tình trạng thiếu chip nhớ trên toàn cầu. Giới chuyên gia phân tích dự đoán mức giá khởi điểm 2.000 USD đối với phiên bản bộ nhớ lưu trữ 256GB, trong khi phiên bản dung lượng lưu trữ lên tới 2TB có thể có giá khoảng 3.000 USD. Sản phẩm được cho là sẽ bắt đầu được giao hàng sớm nhất vào tháng 10, với hai màu trắng và xanh đậm. Trước đây, giá iPhone 17 dao động từ 799 đến 1.999 USD tùy mẫu.

Đầu năm nay, Apple công bố những bước tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có các nâng cấp đối với trợ lý Siri. Hãng nhấn mạnh khả năng bảo vệ quyền riêng tư và ứng dụng AI trong đời sống hằng ngày, trong nỗ lực bắt kịp các đối thủ về AI.

Theo ông Chatterjee, bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Ternus tại trụ sở Apple ở Cupertino, bang California, sẽ phần nào định hình tầm nhìn của ông về tương lai của tập đoàn công nghệ này.

“John Ternus kế thừa một trong những đế chế công nghệ tiêu dùng thành công nhất thời hiện đại. Đây vừa là lợi thế, vừa là gánh nặng đối với ông. Tim Cook đã xây dựng cho Apple một bộ máy vận hành hiệu quả, quy mô lớn và thành công về thương mại, qua đó đặt ra một chuẩn mực rất cao cho người kế nhiệm. Ternus sẽ phải tiếp tục duy trì thành công đó, đồng thời chuẩn bị cho Apple một hướng đi mới khi iPhone, cũng như điện thoại thông minh nói chung, có thể không còn là phương tiện chính để người tiêu dùng kết nối với thế giới” - ông Chatterjee nói.

Dòng iPhone 17 ra mắt năm ngoái, trong đó có một phiên bản siêu mỏng mới, đã đạt doanh số tốt. Dòng sản phẩm này cũng có mẫu iPhone Air, tiếp nối cách Apple sử dụng tên gọi “Air” cho những mẫu iPad và máy tính Mac có thiết kế mỏng, gọn nhất.