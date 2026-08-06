Phường Yên Tử cần bám sát cơ sở, đẩy nhanh GPMB các dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Chiều 6/8, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Yên Tử về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 19/12/2025 của BCH Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện chương trình thống nhất phối hợp hành động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, phường Yên Tử đã triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm "Đột phá trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư hiện hữu", đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 310 tỷ đồng, bằng 86% dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 156 tỷ đồng, vượt 5,5% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,7% kế hoạch vốn tỉnh giao đầu năm. Trong công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 3/10 dự án theo kế hoạch. Đối với các công trình, dự án chào mừng sự kiện Quảng Ninh đón nhận Quyết định công nhận trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 công trình đầu tư công với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng; dự kiến trong tháng 8/2026 sẽ khởi công 9 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 201 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các nhà đầu tư phấn đấu khởi công 4 dự án ngoài ngân sách trên địa bàn trong tháng 8 và tháng 9/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng.

Chính quyền phường Yên Tử báo cáo tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả phường Yên Tử đạt được trong triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, phường cần tiếp tục bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu phường huy động tối đa nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp Phương Nam 2 và Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long trước ngày 30/9/2026; ưu tiên triển khai trước các khu vực đủ điều kiện để tạo mặt bằng liền vùng, liền thửa, kịp thời bàn giao cho chủ đầu tư thi công. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ theo từng nhóm vụ việc để có giải pháp xử lý phù hợp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; góp phần hạn chế khiếu kiện ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khảo sát công tác GPMB Dự án Cụm công nghiệp Phương Nam 2.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đi khảo sát thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn phường Yên Tử.