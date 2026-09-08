Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án điện và khu công nghiệp

Ngày 8/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình ngành điện; các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các dự án trọng điểm trên địa bàn khu kinh tế của thành phố.

Hiện, trên địa bàn thành phố có 16 dự án, công trình ngành điện, với tổng diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 43,7 héc ta. Đến thời điểm ngày 7/9, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 28,3 héc ta, đạt 64,8%; còn 15,4 héc ta chưa hoàn thành. Nguyên nhân một số dự án còn chậm giải phóng mặt bằng chủ yếu tập trung ở việc xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xác định giá đất bồi thường và lập phương án bồi thường.

Đối với 9 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được rà soát tại cuộc họp, KCN Bắc Tiền Phong và KCN Sông Khoai đã có khối lượng giải phóng mặt bằng, tương đối lớn. Cụ thể, KCN Bắc Tiền Phong đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 895 ha, đạt trên 78%; KCN Sông Khoai hoàn thành 459 ha, đạt gần 67%, hạ tầng kỹ thuật tại hai khu công nghiệp cũng đã được đầu tư tương đối đồng bộ, phục vụ thu hút các dự án thứ cấp. Đối với 7 dự án còn lại, các địa phương và sở ngành đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và triển khai hạ tầng.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững cam kết của Quảng Ninh với các nhà đầu tư. Để bảo đảm tiến độ chung, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND thành phố khẩn trương rà soát, thống nhất số liệu báo cáo, tham mưu các mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng dự án.

Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cần lập kế hoạch giải phóng mặt bằng khoa học, tập trung dồn lực hoàn thành dứt điểm từng phần việc, tránh tình trạng chậm bàn giao mặt bằng sạch. Các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ triệt để các vướng mắc về hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng tái định cư, cơ chế chính sách bồi thường và xác định giá trị tài sản trên đất.