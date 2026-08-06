Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã Bình Liêu

Chiều 5/8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Bình Liêu về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW.

Quang cảnh buổi làm việc.

Xã Bình Liêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Bình Liêu, xã Húc Động và xã Vô Ngại từ ngày 1/7/2025. Hiện nay, địa bàn xã được tổ chức lại còn 14 thôn. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Bình Liêu đã tích cực quán triệt, triển khai các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, quy hoạch, dự toán ngân sách được triển khai kịp thời qua hệ thống truyền thanh, bảng niêm yết nhà văn hóa và các trang mạng xã hội. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với các đề án lớn như thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án sắp xếp thôn... nhận được sự đồng thuận cao.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại trực tiếp với nhân dân được duy trì nền nếp. Từ 1/7/2025 đến nay, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì 64 kỳ tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết 72 đơn thư kiến nghị, phản ánh đúng quy định, không để phát sinh “điểm nóng”. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phát huy vai trò chủ động, tổ chức 21 cuộc giám sát công trình hạ tầng trên địa bàn.

Đoàn khảo sát làm việc tại thôn Bình Quyền.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần cầu thị, tiếp thu của địa phương trong vận hành mô hình chính quyền mới, đặc biệt là việc thực hiện bài bản, nền nếp công tác lưu trữ văn bản, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan; việc phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong đối thoại, giải quyết đơn thư và xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí đề nghị xã Bình Liêu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xã cần nâng tầm hoạt động của các thôn để đáp ứng yêu cầu phát triển mới; tập trung tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn đúng quy định, đúng luật, để thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, duy trì các tổ công tác giải quyết triệt để đơn thư tồn đọng và mở rộng hình thức đối thoại chuyên đề, nhất là đối thoại với thanh niên. Đồng thời, quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở và nâng tầm trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động, dự án triển khai trên địa bàn xã.

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thôn Bình Quyền để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân về việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời tiếp nhận những đánh giá khách quan của người dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở.