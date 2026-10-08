Đoàn giám sát HĐND thành phố giám sát về chuyển đổi số tại xã Đầm Hà

Ngày 8/10, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố do đồng chí Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát, làm việc với xã Đầm Hà về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch.

Đoàn giám sát HĐND thành phố giám sát về chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tại xã Đầm Hà.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Đầm Hà báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, UBND xã đã ban hành 32 kế hoạch, 21 quyết định và 37 văn bản liên quan đến triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch; phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hội nghị, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử thành phần của xã, trang DDCI Đầm Hà, các nền tảng mạng xã hội và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Định kỳ tối thứ 7 hằng tuần, gắn với các hoạt động văn hóa tại Quảng trường 28/1, xã lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hạ tầng số, thiết bị đầu cuối và các nền tảng dùng chung cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành. Chữ ký số, hồ sơ điện tử, họp không giấy, thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng thường xuyên; hệ thống truyền hình trực tuyến Gomeet được kết nối tới 7 trường học, Trạm Y tế và các thôn, khu phố.

Trong lĩnh vực giáo dục, 7/7 cơ sở giáo dục trên địa bàn đã hình thành hồ sơ chuyển đổi số tương đối đầy đủ; 100% cơ sở sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, phần mềm quản lý và học bạ số. Năm học 2025-2026, có 4 cơ sở đạt mức độ 3 và 3 cơ sở đạt mức độ 2 về chuyển đổi số. Trường THCS Đầm Hà đã hoàn thành đầu tư, đưa phòng thực hành STEM tiêu chuẩn vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027; học sinh của trường đạt 30 giải Violympic cấp quốc gia.

Trong lĩnh vực y tế, xã đã hoàn thành rà soát, làm sạch 100% ở nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hồ sơ sức khỏe điện tử được tạo lập cho 100% người dân thuộc diện quản lý, tỷ lệ chuẩn hóa theo căn cước công dân đạt 97,47%.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, địa phương từng bước tăng cường truyền thông trên môi trường số, đồng thời hoàn thiện dữ liệu số hóa di sản Hát Nhà Tơ và Hát - múa Cửa Đình, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.

Nguồn lực cho chuyển đổi số được quan tâm bố trí. Năm 2026, xã đã phân bổ 100% tổng nguồn kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao.

Đồng chí Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát, đề nghị thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của HĐND thành phố liên quan đến công tác chuyển đổi số, gắn các nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực số, cùng với đó, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; xây dựng, hoàn thiện quy chế sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm việc ứng dụng AI đúng mục đích, hiệu quả, an toàn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trước đó Đoàn giám sát HĐND thành phố đã đi khảo sát thực tế về công tác chuyển đổi số tại Trường THCS Đại Bình.