Xã Đầm Hà triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Sáng 4/11, xã Đầm Hà tổ chức triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn thành phố Quảng Ninh (đợt 2).

Quang cảnh hội nghị

Trong đợt này, Tổ công tác tiến hành thu mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin của xã Đầm Hà và xã Quảng Tân. Tổng số mẫu dự kiến thu nhận tại điểm xã Đầm Hà là trên 50 mẫu. Công tác rà soát, lập danh sách tập trung vào thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại, bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, ưu tiên những trường hợp có quan hệ huyết thống phù hợp để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để đợt thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, UBND xã Đầm Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Công an xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, xác minh danh sách, thông báo và hướng dẫn thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu; đồng thời phối hợp với xã Quảng Tân trong việc tổ chức đưa đón, tiếp nhận thân nhân đến thực hiện quy trình thu mẫu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực đón tiếp và hướng dẫn kê khai thông tin cũng được chuẩn bị chu đáo. Đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, xã bố trí lực lượng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo công an xã động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ lấy mẫu.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông qua việc xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu ADN thân nhân, các cơ quan chức năng có thêm căn cứ khoa học để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.