Toàn dân khỏe mạnh

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, là nền tảng cốt lõi, quan trọng nhất cho hạnh phúc, niềm vui của mọi người, trong mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội, cũng như đất nước. Với tầm quan trọng của sức khỏe, trong suốt chiều dài lịch sử và hành trình phát triển, Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước ta luôn quan tâm đặc biệt cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và mới đây nhất là phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe. Ngày 27/3/1946, Bác Hồ đã viết Lời kêu gọi Toàn dân tập thể dục đăng trên báo Cứu quốc. Người nhắn nhủ: "Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục". Còn trong thư cho Hội nghị Cán bộ Thể dục thể thao toàn miền Bắc tháng 3/1960, Bác căn dặn: "Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khoẻ. Muốn giữ sức khoẻ thì nên thường xuyên tập thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục, thể thao cho rộng khắp".

Cho đến hôm nay, những lời căn dặn của Bác Hồ về tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe vẫn luôn đúng và còn nguyên giá trị với mọi thế hệ, mọi hoàn cảnh. Và để tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh", cùng với những phong trào thể dục, thể thao trước đó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 về việc phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Đây là một trong những bước cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống.

Trong đó, đối với các địa phương, tiếp tục chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn, duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Quảng Ninh quyết tâm đưa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở.

Đối với thể dục, thể thao học đường, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, khuyến khích, tạo điều kiện để mỗi học sinh, sinh viên thực sự quan tâm và lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Quyết tâm đưa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở; dần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia rèn luyện thể chất, tiên phong tạo trào lưu sống khỏe, sống lành mạnh.

Nhằm lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề và địa phương lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Từ hoạt động cá nhân, tinh thần vận động cần được lan tỏa đến gia đình và xã hội, tạo điều kiện để cha mẹ tập luyện cùng con cái, ông bà vận động cùng con cháu và đồng nghiệp cùng tham gia các hoạt động thể thao. Mục tiêu là đưa thể dục, thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Trong đó, việc phát triển các không gian và thiết chế thể thao cộng đồng được xác định là yếu tố quan trọng. Các địa điểm tập luyện cần thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận để người dân có điều kiện tham gia, bất kể độ tuổi hay hoàn cảnh sinh hoạt. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tạo không khí hưởng ứng, mà hướng đến một phong trào tự giác, thường xuyên và bền vững. Các cơ quan, trường học, tổ chức đoàn thể và câu lạc bộ thể thao được kỳ vọng tiếp tục góp phần xây dựng môi trường vận động tích cực.

Những năm qua, Quảng Ninh là một trong những địa phương luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng rộng khắp, cũng như thể thao thành tích cao. Thành phố cũng dành nguồn lực để đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng…, để người dân ở mọi vùng miền đều có cơ hội tham gia luyện tập thể dục, thể thao. Như trong năm 2026 này, Quảng Ninh đã bố trí kinh phí trên 2.300 tỷ đồng triển khai kế hoạch nâng cấp đô thị hiện hữu, khu dân cư, xây dựng các thiết chế văn hóa, đảm bảo mỗi thôn, khu phố có điểm vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời phục vụ nhân dân… Đến thời điểm này, hàng trăm công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi của người dân trên địa bàn. Từ hạ tầng, cơ sở vật chất được đầu tư, hiện tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên của thành phố Quảng Ninh đạt trên 40% dân số.

Có thể thấy, khi việc tập luyện trở thành thói quen của từng cá nhân, trong mỗi gia đình và được duy trì rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội, thể dục, thể thao chắc chắn sẽ góp phần tạo nền tảng cho một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững. Và để mục tiêu đó luôn hiện hữu thì “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”