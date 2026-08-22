Xã Đầm Hà thành lập 3 tổ công tác phòng chống bão số 4

Trước diễn biến của bão số 4, ngày 22/8, các đồng chí lãnh đạo xã Đầm Hà đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão trên địa bàn, nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xã Đầm Hà thành lập 3 tổ công tác, tập trung kiểm tra thực tế tại các thôn, khu phố và những khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão; trong đó chú trọng các điểm có nguy cơ ngập úng, nhà ở yếu, công trình đang thi công, công tác phòng, chống bão đối với phương tiện khai thác thủy sản và các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển, đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống bão của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đồng chí Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đi kiểm tra công tác phòng, chống bão trên khu vực biển xã Đầm Hà.

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo xã yêu cầu các thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chủ động rà soát, các khu vực, hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn.

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập úng, nhà yếu, công trình đang thi công, cần khẩn trương có biện pháp gia cố, chằng chống, di dời người và tài sản khi cần thiết. Các lực lượng chức năng chủ động phương tiện, nhân lực, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển, xã yêu cầu tăng cường kiểm tra, quản lý phương tiện, chủ động bảo đảm an toàn cho người dân; thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống bão, không để người ở lại trên các phương tiện, khu vực nuôi trồng thủy sản khi thời tiết diễn biến nguy hiểm.

Việc tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của xã Đầm Hà trong công tác phòng, chống bão, góp phần nâng cao khả năng ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân trước diễn biến phức tạp của thời tiết.