Đảng bộ xã Đầm Hà hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026

Đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ xã Đầm Hà đã hoàn thành 104% kế hoạch và vượt 2 chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới so với kế hoạch tỉnh giao năm 2026. Kết quả này là dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng của địa phương, thể hiện rõ sự chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đầm Hà trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, nhất là từ nguồn quần chúng trẻ, có chất lượng.

Ngay từ đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 16/01/2026 về kết nạp đảng viên năm 2026, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Trung tâm Chính trị Đầm Hà tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đồng thời rà soát, tạo nguồn theo từng địa bàn, lĩnh vực.

Chi bộ khu phố Lê Lương tổ chức kết nạp đảng viên đợt 2/9/2026.

Một dấu ấn nổi bật là lần đầu tiên Đầm Hà kết nạp đảng viên là tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Đây là kết quả từ chủ trương tạo nguồn được Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm triển khai từ giữa năm 2025 (ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành). Ngay từ khâu tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với các thôn, khu phố rà soát, phát hiện những thanh niên có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực trong học tập, lao động và phong trào để giới thiệu cho chi bộ theo dõi, bồi dưỡng, kết nạp. Năm 2026, có 53 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 12 quần chúng ưu tú là tân binh đã được kết nạp vào Đảng trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Được biết, trong tổng số 488 tân binh của Khu vực phòng thủ số 1 tỉnh Quảng Ninh lên đường nhập ngũ năm 2026, có 13 tân binh là đảng viên; riêng Đầm Hà có 12 tân binh là đảng viên, cho thấy hiệu quả trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển Đảng gắn với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cùng với nguồn thanh niên, Đầm Hà chú trọng tạo nguồn từ học sinh. Tại Trường THPT Đầm Hà, Đảng ủy nhà trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh lớp 11, 12 tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, phong trào; cử tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp Đảng. Năm 2026, 6 học sinh được kết nạp Đảng, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ cho địa phương.

Đồng chí Trần Anh Cường, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Vũ Thị Vui, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trao Quyết định kết nạp đảng viên đợt 19/5/2026.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 20/5/2026, Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Công đoàn xã rà soát doanh nghiệp, người lao động có đủ điều kiện, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng; phối hợp với các chi bộ thôn, khu phố có công nhân làm việc tại doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, lên hồ sơ phát triển đảng đối với nguồn đã được bồi dưỡng. Vì vậy, đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ xã đã kết nạp 3 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, vượt 1 chỉ tiêu tỉnh giao.

Cùng với mở rộng nguồn, Đầm Hà chú trọng nâng cao chất lượng và giáo dục lý tưởng cho đảng viên mới. Trong 50 đảng viên được kết nạp có 13 đồng chí trình độ đại học/cử nhân, 6 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp, 24 đồng chí có trình độ THPT 12/12... Trước các Lễ trao Quyết định kết nạp Đảng, xã tổ chức cho đảng viên mới viếng Nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa ở Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Hà Quang Vóc, kết hợp trao Quyết định kết nạp với trao Huy hiệu Đảng các đợt 3/2, 19/5, 02/9… qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của đảng viên mới đối với Đảng, quê hương và nhân dân.

Đồng chí Trần Anh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Quyết định kết nạp đảng cho các đồng chí đảng viên đợt 2/9/2026.

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo mô hình mới, ngay sau khi thành lập các chi bộ thôn, khu phố từ ngày 01/7/2026 (từ 54 đầu mối tổ chức đảng giảm còn 28 tổ chức đảng), Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo rà soát nguồn, điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp với từng tổ chức đảng, bảo đảm công tác phát triển Đảng không bị gián đoạn; trong đó chú trọng nguồn tại địa bàn dân cư, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người lao động gắn với phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và nâng cao chất lượng.

Với cách làm chủ động, sát cơ sở, đa dạng nguồn và chú trọng chất lượng, Đảng bộ xã Đầm Hà hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2026 ngay trong 8 tháng đầu năm (đã kết nạp được 50 đảng viên mới), góp phần trẻ hóa đội ngũ, bổ sung nguồn sinh lực mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.