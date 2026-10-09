Nâng hiệu quả quản trị từ chuyển đổi số

Với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm sang khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và tạo hiệu quả cụ thể. Đây cũng là hướng Quảng Ninh đang triển khai, khi các nền tảng số ngày càng được đưa vào quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Một trong những kết quả rõ nét của chuyển đổi số ở Quảng Ninh là việc hình thành và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân. Quảng Ninh đã hoàn thành thu nhận 1.223.450 tài khoản định danh điện tử VNeID, đạt 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Kết quả thực hiện Đề án 06 cũng đưa Công an Quảng Ninh vào nhóm 11 địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Từ định danh điện tử, nhiều dịch vụ thiết yếu trên địa bàn được kết nối với dữ liệu dân cư. 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân hoặc VNeID, với hơn 4,9 triệu lượt tra cứu. Thông tin sức khỏe của hơn 1,14 triệu người dân được lưu trữ trên sổ sức khỏe điện tử.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đạt trên 97%. Trong khu vực công, 98% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99%, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo thuận lợi cho các giao dịch trên môi trường số.

Người dân sử dụng robot hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại phường Đông Triều. Ảnh: Cao Quỳnh

Bên cạnh đó, Quảng Ninh đang chủ động đưa các giải pháp số vào trực tiếp quá trình phục vụ người dân. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, thành phố triển khai thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 3 tháng, mô hình ghi nhận 14.978 lượt tiếp cận, tập trung vào các thủ tục chứng thực bản sao, hộ tịch, khai sinh liên thông. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Quảng Ninh đề xuất mở rộng lên 172 Kiosk, đưa thêm lựa chọn thực hiện thủ tục số đến gần người dân.

Trong quản lý đất đai, thành phố tập trung chuẩn hóa dữ liệu với 560.741 thửa đất được rà soát, đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Cùng với đó, thành phố xây dựng phương án dịch chuyển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tăng khả năng kết nối, chia sẻ và yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu.

Quảng Ninh cũng chủ động nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng MOOCs. Đến nay, 93% cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành khóa học chuyển đổi số cơ bản. Song song với đó, thành phố tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào quá trình tìm kiếm giải pháp số.

Cuộc thi “Công dân số Quảng Ninh” thu hút hàng chục nghìn lượt tham gia, xuất hiện nhiều ý tưởng ứng dụng AI, dữ liệu vào những vấn đề cụ thể như cảnh báo lừa đảo trên mạng, trợ lý AI hỗ trợ học tập, quản lý chợ phiên. Qua đó, chuyển đổi số được triển khai theo hướng sát nhu cầu thực tế, để người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa tham gia đề xuất cách giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống.

Đối với phát triển kinh tế số, thành phố phát triển các lĩnh vực có lợi thế như công nghiệp, thương mại và logistics. Đến nay, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số ước đạt 8-8,3% GRDP. Cùng với Dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu của FPT, thành phố thu hút các dự án của Lite-On, Foxconn, Jinko Solar, Gokin Solar, tổng vốn khoảng 2,01 tỷ USD. Tại Móng Cái, Quảng Ninh triển khai thí điểm Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, ứng dụng AI, IoT, Big Data vào logistics và xuất nhập khẩu. 100% sản phẩm OCOP 3-5 sao đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt, mở thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.

Những kết quả trên cho thấy Quảng Ninh đã chủ động tạo nền tảng và từng bước đưa chuyển đổi số vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với quản lý, sản xuất và đời sống. Thành phố đang tập trung khai thác hiệu quả các nền tảng, cơ sở dữ liệu và công nghệ đã xây dựng để giải quyết công việc tốt hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế, qua đó cụ thể hóa chủ đề Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.