Đoàn giám sát Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh

Chiều 20/8, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 13/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 28/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 53-CT/TW, ngày 26/10/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng uỷ Than Quảng Ninh phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Đảng uỷ TKV, chủ động cụ thể hoá được các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Tỉnh uỷ Quảng Ninh và Nghị quyết 70-NQ/TW của Trung ương thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm của ngành Than và điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Công tác lãnh đạo được thực hiện đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; chuyển đổi số; đổi mới công nghệ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vũng mạnh. Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2026, than nguyên khai đạt 19,53 triệu tấn, bằng 53% kế hoạch; than sạch sản xuất đạt 19,69 triệu tấn, bằng 53,7% kế hoạch; than nhập khẩu 6,79 triệu tấn, bằng 61,7% kế hoạch; than tiêu thụ đạt 27,14 triệu tấn, bằng 54,3% kế hoạch và bằng 106% cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TW, Đảng ủy Than Quảng Ninh và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn thực hiện trách nhiệm giải trình với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sau khi nghe báo cáo, giải trình của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chủ động cụ thể hóa các chủ trương thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn.

Đảng ủy Than Quảng Ninh báo cáo, giải trình tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị theo từng nhóm đối tượng, với nội dung và hình thức phù hợp, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời, rà soát, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đề án, nhiệm vụ về năng lượng; làm rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện giám sát chuyên đề đối với việc triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW và Chương trình hành động số 02-CTr/TU; quyết liệt cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Than Quảng Ninh, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng nghiêm túc rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế được Đoàn giám sát chỉ ra; hoàn thiện báo cáo bổ sung, gửi Đoàn giám sát trước ngày 24/8 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đoàn giám sát khảo sát tại bếp ăn tập thể Công ty Than Uông Bí – TKV.

Trước đó, sáng 20/8, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hồi làm Trưởng đoàn đã khảo sát một số dự án hầm lò, mặt bằng phụ trợ và làm việc với Đảng ủy Công ty Than Uông Bí – TKV, Đảng ủy Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin về các nội dung thuộc chương trình giám sát.