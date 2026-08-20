Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Sáng 20/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra nội dung các dự thảo nghị quyết: Phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND (ngày 14/11/2025) của HĐND tỉnh quy định chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2030; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận về tính khả thi, tác động của chính sách; cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện phê duyệt, phân bổ vốn, nguồn lực thực hiện các dự án...

﻿ Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi thẩm tra, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.