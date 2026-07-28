Đọc truyện: Ký ức thời binh lửa (Tập 5)

Tiếp nối chiến thắng tại Đắk Tô - Tân Cảnh, Nguyễn Đăng San cùng đồng đội bước vào cuộc chiến đấu giành giật từng góc phố tại thị xã Kon Tum trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Giữa bom đạn, đói khát và những mất mát liên tiếp, người lính trẻ vừa chiến đấu, bảo vệ đồng đội, vừa giữ nghiêm kỷ luật và chính sách đối với người dân, tù binh. Bị thương nặng và trải qua hành trình điều trị đầy gian nan giữa rừng Tây Nguyên, ông vẫn cùng đồng đội nuôi giữ niềm tin vào ngày toàn thắng. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của bút ký Ký ức thời binh lửa của cựu chiến binh Nguyễn Đăng San.