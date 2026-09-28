Theo dòng thời sự 28/9/2026: Từ số hóa đến trải nghiệm số

QR, bảo tàng ảo, audio guide, dữ liệu hiện vật hay những bản ghi số về di sản đang ngày càng phổ biến. Nhưng chuyển đổi số trong văn hóa không chỉ là đưa thêm công nghệ vào sử dụng. Điều quan trọng hơn là công nghệ ấy có giúp công chúng hiểu sâu hơn, tương tác nhiều hơn và hình thành những trải nghiệm mới hay không.

Trong tập Podcast này, TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ góc nhìn về bước tiếp theo của số hóa: chuyển dữ liệu văn hóa thành trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới cho công chúng.