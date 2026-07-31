Đọc truyện: Ký ức thời binh lửa (Tập 6)

Rời Tây Nguyên sau những tháng ngày điều trị thương tích, Nguyễn Đăng San trở lại đơn vị và đảm nhận công tác hậu cần giữa vùng địch kiểm soát. Từ Quảng Ngãi, Bình Định đến Quảng Nam, mỗi chuyến đi tiếp nhận, vận chuyển lương thực và trang thiết bị đều phải vượt qua bom pháo, mìn cài và sự truy quét của đối phương. Hiệp định Paris được ký kết nhưng chiến trường vẫn chưa ngừng tiếng súng; đồng đội tiếp tục hy sinh, còn quân dân miền Trung vẫn bền bỉ chiến đấu, chở che và tiếp sức cho bộ đội. Phần tiếp theo của bút ký Ký ức thời binh lửa đưa người nghe đến những ngày tiến công giải phóng Đà Nẵng, niềm vui trở về quê hương sau gần 5 năm xa cách và hành trình bắt đầu một cuộc sống mới tại vùng than Quảng Ninh, nơi những di chứng chiến tranh vẫn còn đeo đẳng người lính trong thời bình.