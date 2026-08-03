Đọc truyện: Ký ức thời binh lửa (Tập 7)

Rời chiến trường, Nguyễn Đăng San bắt đầu một hành trình mới trên vùng than Quảng Ninh, vừa lao động, vừa vượt qua những khó khăn của cuộc sống thời hậu chiến. Nhưng chiến tranh chưa thực sự khép lại khi những di chứng chất độc da cam, nỗi đau của đồng đội và những mất mát của các gia đình liệt sĩ vẫn hiện hữu qua từng cuộc gặp gỡ. Trong phần 7 của bút ký Ký ức thời binh lửa, người nghe sẽ cùng tác giả theo chân những chuyến trở lại chiến trường xưa, tìm về quê hương đồng đội, gặp lại những người từng ở hai bên chiến tuyến và tiếp tục gìn giữ lời hẹn ước của những người lính năm nào.