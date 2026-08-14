Đội Kiểm soát liên hợp số 2: Phát hiện đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 13/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 1369 (2) +750m (thuộc địa phận phường Móng Cái 1), Đội Kiểm soát liên hợp số 2 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã phát hiện một đối tượng (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đối tượng XU FEI (thứ 2, trái sang) tại Đội Kiểm soát liên hợp số 2.

Làm việc với Đội Kiểm soát liên hợp số 2, đối tượng khai tên là XU FEI, sinh năm 1989 (địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Cố Quan, huyện Lũng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) hiện đang làm nghề tự do. XU FEI có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Đội Kiểm soát liên hợp số 2 đã có biên bản gửi Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái để xác minh, trao đổi với Trạm Kiểm tra Biên phòng Đông Hưng (Trung Quốc) về thân nhân đối tượng và thống nhất thời gian trao trả công dân nhập cảnh trái phép.

Đến 16 giờ cùng ngày, Trạm Kiểm tra Biên phòng Đông Hưng có văn bản trả lời đồng ý tiếp nhận công dân qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).