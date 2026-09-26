Bảo đảm an toàn các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Quản lý địa bàn phường Hồng Gai có nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng có giá trị cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm trộm cắp, cướp giật, như vàng, bạc, đá quý, Công an phường Hồng Gai đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình kinh doanh.

Là một trong những cơ sở kinh doanh vàng bạc có lượng khách giao dịch khá đông, mỗi ngày tại Trung tâm vàng, bạc, trang sức Doji Hạ Long diễn ra nhiều hoạt động mua bán, kiểm đếm, giao nhận tài sản có giá trị lớn. Cùng với lực lượng bảo vệ và hệ thống camera giám sát được bố trí tại nhiều vị trí, cửa hàng đã lắp đặt thiết bị báo động kết nối với cơ quan Công an để chủ động ứng phó khi có sự cố.

Đại diện Trung tâm vàng, bạc, trang sức Doji Hạ Long dán thông tin liên lạc với đường dây nóng Công an phường Hồng Gai ngay tại vị trí dễ quan sát nhất trong cửa hàng.



Theo anh Trần Đình Tuấn (làm việc tại Trung tâm vàng, bạc, trang sức Doji Hạ Long), đặc thù kinh doanh khiến yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được cơ sở đặt lên hàng đầu. Hệ thống camera, bảo vệ và thiết bị báo động được bố trí phù hợp với hoạt động giao dịch, giúp nhân viên có thể chủ động kích hoạt khi phát hiện tình huống bất thường. Trung tâm có bảo vệ, có hệ thống camera an ninh dày đặc, có hệ thống báo động truyền tin đến cơ quan Công an, lắp tại 3 vị trí thuận tiện cho nhân viên trong quá trình giao dịch.

Trên địa bàn phường Hồng Gai hiện có hơn 30 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Đây là nhóm cơ sở kinh doanh đặc thù, thường xuyên giao dịch, lưu giữ tài sản có giá trị cao nên chỉ một sơ hở nhỏ trong quá trình hoạt động cũng có thể tạo điều kiện để tội phạm lợi dụng. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, 100% các cửa hàng trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Bên cạnh kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những sơ hở về an ninh, Công an phường Hồng Gai thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật; hướng dẫn chủ cơ sở, nhân viên nhận diện những biểu hiện nghi vấn trong quá trình giao dịch, bảo quản và vận chuyển tài sản.

Công an phường Hồng Gai tuyên truyền nâng cao nhận thức của quản lý và nhân viên cửa hàng kinh doanh vàng, bạc.

Một trong những nội dung được lực lượng Công an khuyến nghị là các cửa hàng chủ động trang bị thiết bị báo động khẩn cấp kết nối trực tiếp với cơ quan Công an. Khi xảy ra vụ việc, thông tin có thể được truyền đi nhanh chóng, giúp lực lượng chức năng xác định vị trí và kịp thời triển khai phương án xử lý.

Chị Tạ Mai An (chủ doanh nghiệp tư nhân vàng, bạc, đá quý Hùng Phương) cho rằng: Camera có vai trò quan trọng trong việc giám sát, ghi nhận diễn biến tại cửa hàng, nhưng khi xảy ra vụ việc, việc trích xuất hình ảnh vẫn cần thời gian. Vì vậy, kết nối trực tiếp với cơ quan Công an giúp rút ngắn thời gian thông tin, xử lý sự cố.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Tính, Tổ Phòng chống tội phạm (Công an phường Hồng Gai), bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, ý thức cảnh giác của chủ cơ sở và nhân viên có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tội phạm. Khi phát hiện đối tượng hoặc hành vi có biểu hiện nghi vấn, các cơ sở cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an theo số điện thoại được niêm yết công khai tại cửa hàng để lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, xử lý.

Phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý vì thế không chỉ dừng ở việc lắp đặt camera hay thiết bị báo động. Việc thường xuyên rà soát các khâu giao dịch, kiểm đếm, bảo quản tài sản; nâng cao cảnh giác của nhân viên; chủ động nhận diện nguy cơ và duy trì kênh liên lạc nhanh với lực lượng Công an sẽ giúp hạn chế sơ hở, không để tội phạm lợi dụng. Từ đó, không chỉ xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và khách hàng mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.