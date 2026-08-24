Gắn kết cộng đồng, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, chiều tối 24/8, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Cơ sở chính trị quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm thân tình, ấm áp từ quê nhà.

Trao đổi với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất lần này thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là dành ưu tiên cao cho các nước láng giềng khu vực, trong đó có Singapore; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng ta và Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền, tạo nền tảng chính trị vững chắc, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các kênh đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu; phát huy hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Singapore không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, luôn tâm huyết và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình phát triển đất nước.

Chia sẻ một số nét lớn về tình hình đất nước thời gian gần đây, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được những kết quả quan trọng. Bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn, nhiều đầu mối, tầng nấc trung gian đã được cắt giảm.

Việc hoàn thiện thể chế pháp luật, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu được đẩy mạnh. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ổn định, các hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cơ bản được duy trì liên tục. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới; phân công, phân nhiệm rõ ràng, có quy chế, quy trình cụ thể, coi trọng tiến độ và kết quả công việc…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Theo đồng chí, Đảng, Nhà nước nhận thức rõ đây mới là bước đầu; còn nhiều nhiệm vụ phải làm, với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn.

Đảng, Nhà nước đã xác định nhiệm vụ trung tâm tiếp theo là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật, tổ chức bộ máy; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, hạ tầng số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.

Đông đảo bà con kiều bào và cán bộ Đại sứ quán tham dự buổi gặp gỡ.

Đồng thời, cần tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng, cấp xã được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công.

Đề cập nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết tới đây, sẽ khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí đúng người, đúng việc, có chính sách tiền lương, cơ chế phù hợp để khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, nhất là địa bàn khó khăn, miền núi; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã. Đồng chí cho biết, đây cũng là nội dung đã được trao đổi với Singapore trong chuyến thăm này, nhằm tạo thêm kênh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ, hiền tài cho đất nước.

Chia sẻ một số kết quả thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, Việt Nam đã xác định 10 công nghệ chiến lược gắn với 30 sản phẩm công nghệ chiến lược và 20 bài toán lớn của quốc gia. Một số doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, an ninh mạng... cần được giải quyết triệt để.

Đông đảo bà con kiều bào và cán bộ Đại sứ quán tham dự buổi gặp gỡ.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước xác định chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả, giá trị cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số; gắn kết khoa học, công nghệ với việc tạo ra tri thức mới, làm chủ công nghệ và chuyển hóa thành giá trị mới cho xã hội; tập trung nguồn lực làm chủ và phát triển công nghệ chiến lược thành sản phẩm cụ thể. Nhấn mạnh đây là lĩnh vực Singapore có thế mạnh, đồng chí cho biết đây cũng là nội dung đã được tập trung trao đổi với Singapore trong chuyến công tác này.

Thông tin Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức tháng 7 vừa qua đã xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng chí nêu bật việc thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Cụ thể, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực thực thi của bộ máy Nhà nước. Về quản trị không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; Về kinh tế xã hội: Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững: Nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước.

“Đây là những nội dung cốt lõi nhằm tạo cơ sở chính trị quan trọng đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhanh hơn và bền vững hơn”, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phát huy thế mạnh của chuyên gia, trí thức kiều bào để xây dựng, phát triển đất nước

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Singapore không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, luôn tâm huyết và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình phát triển đất nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đó là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc, đồng chí mong muốn bà con cùng chung tay giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn tiếng Việt, hướng về quê hương, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, có uy tín trong xã hội sở tại và góp phần vun đắp quan hệ hai nước.

Đồng thời mong các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các doanh nhân Việt Nam tại Singapore tiếp tục tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao tri thức, công nghệ và mở rộng các cơ hội hợp tác về đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoan nghênh vai trò nòng cốt, tích cực của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore trong gắn kết cộng đồng, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương ở sở tại; có những định hướng kịp thời tận dụng, phát huy thế mạnh của lực lượng chuyên gia, trí thức kiều bào sẵn sàng đem tri thức, công nghệ về để xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần vào việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với trong nước.

Đại sứ Trần Phước Anh phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Thay mặt Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực, và chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Đại sứ khẳng định cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng: công tác chính trị, công tác cộng đồng, công tác đảng và đoàn kết nội bộ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời gian tới.

Báo cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về tình hình cộng đồng, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh bà con đặc biệt quan tâm, ủng hộ và hướng về quê hương, đất nước, phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức được nhiều hoạt động gắn kết, cả trong đối ngoại nhân dân lẫn kết nối với trong nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore ngày càng bền chặt.

Đông đảo bà con kiều bào và cán bộ Đại sứ quán tham dự buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương - Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu đã khẳng định chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lịch sử, mở ra cơ hội lớn, có thể trở thành mẫu hình trong quan hệ hai nước cũng như khu vực, hướng tới kiến tạo, hòa bình, phồn vinh, hợp tác.

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore chia sẻ về mô hình chuyển đổi số, khẳng định chuyến thăm của đoàn là nguồn động viên to lớn cho cộng đồng, thúc đẩy mong muốn và tâm huyết được đóng góp chất xám cho quê hương đất nước, đồng thời cam kết cộng đồng sẽ là một mắt xích chiến lược, sát cánh cùng trong nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.