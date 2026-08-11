Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ TNGT làm chị V.T.A.N (1993, trú phường Trà Câu, Quảng Ngãi) tử vong tại Km7+120m Tỉnh lộ 628 (địa phận xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi), Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng phối hợp Công an xã Đình Cương điều tra vụ việc.

Đối tượng Đại tại cơ quan Công an.

Ngày 10-8, Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, bằng biện pháp nghiệp vụ đã làm rõ đối tượng Huỳnh Văn Đại (2003, trú xã Mộ Đức, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ tai nạn. Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận, khi đang điều khiển xe mô-tô BKS 76G1-471.04 đã va chạm với xe mô-tô BKS 76H1-347.13 do chị N. điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ va chạm làm chị N. và phương tiện rơi xuống mương kênh dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, Đại đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.